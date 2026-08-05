Víctor Angobaldo, recordado personaje de Chollywood que marcó la farándula. (Foto: Redes sociales)
Víctor Angobaldo, recordado personaje de Chollywood que marcó la farándula. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La muerte de Víctor Angobaldo, ocurrida tras un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, puso fin a la trayectoria de uno de los personajes más conocidos de la televisión de espectáculos en el Perú, cuya popularidad comenzó en 2009 gracias a sus apariciones en Magaly Medina.

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