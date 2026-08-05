La muerte de Víctor Angobaldo, ocurrida tras un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, puso fin a la trayectoria de uno de los personajes más conocidos de la televisión de espectáculos en el Perú, cuya popularidad comenzó en 2009 gracias a sus apariciones en Magaly Medina.

Angobaldo fue presentado en el programa Magaly TV por Magaly Medina y Ney Guerrero, luego de coincidir con la conductora en el penal San Jorge durante un proceso judicial. Desde entonces, su espontaneidad lo convirtió en un personaje recurrente de la denominada Chollywood.

Su popularidad creció tras iniciar una relación sentimental con Shirley Cherres, vínculo que ambos decidieron hacer público en televisión. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando le pidió matrimonio en vivo, apenas dos semanas después de conocerse y tras protagonizar un “ampay”, escena que fue transmitida en horario estelar.

Durante los años siguientes protagonizó diversos episodios televisivos, entre ellos una discusión con Efraín Aguilar en los exteriores del teatro Canout, un enfrentamiento con el personaje conocido como “Zopilote” y un intercambio con Melcochita, que posteriormente fue recordado en distintos programas de entretenimiento.

Fuera del ámbito televisivo, en 2019 su nombre apareció en una investigación publicada por el diario La República sobre el caso Los Cuellos Blancos del Callao, en la que se difundieron audios de conversaciones con un abogado y familiares de un condenado por corrupción.

También incursionó en la actividad política al postular sin éxito al cargo de regidor del Callao. En 2022 respaldó la candidatura de su hijo, Gian Pierre Angobaldo, quien aspiró a convertirse en consejero regional. Paralelamente, trabajó como promotor de eventos y jefe de relaciones públicas de una empresa privada.

Víctor Angobaldo falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete. De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que viajaba junto a otras personas sufrió un siniestro y el personaje televisivo ingresó sin vida al Hospital Regional Rezola.