Victoria Beckham recibe una condecoración oficial francesa como “icono mundial”

Victoria Beckham fue condecorada en Francia con el título de Oficial de las Artes y las Letras por la ministra de Cultura, Rachida Dati, que destacó que la estilista británica es “un icono mundial” muy apreciada por los franceses.
