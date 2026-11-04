Victoria Federica luce exclusivo conjunto de Louis Vuitton. (Foto: Instagram / @vicmabor)
Victoria Federica luce exclusivo conjunto de Louis Vuitton. (Foto: Instagram / @vicmabor)
Por Redacción EC

Victoria Federica, sobrina del rey Felipe VI, llegó a Lima para acompañar al torero peruano Andrés Roca Rey durante el inicio de la temporada taurina de noviembre. La hija de la infanta Elena también aprovechó su visita a la capital para recorrer distintos lugares de la ciudad y compartir imágenes de su estadía, en las que lució un exclusivo conjunto de la firma francesa Louis Vuitton, perteneciente a su colección Primavera/Verano 2026.

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