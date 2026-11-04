Victoria Federica, sobrina del rey Felipe VI, llegó a Lima para acompañar al torero peruano Andrés Roca Rey durante el inicio de la temporada taurina de noviembre. La hija de la infanta Elena también aprovechó su visita a la capital para recorrer distintos lugares de la ciudad y compartir imágenes de su estadía, en las que lució un exclusivo conjunto de la firma francesa Louis Vuitton, perteneciente a su colección Primavera/Verano 2026.

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La presencia de la aristócrata española coincide con las recientes actuaciones de Roca Rey en la Feria del Señor de los Milagros, donde el diestro consiguió colgar el cartel de ‘no hay localidades’ durante las jornadas del sábado y domingo. Su visita también se produce después de que el torero atravesara una ruptura sentimental con Tana Rivera.

Victoria Federica y Andrés Roca Rey mantienen una estrecha amistad que anteriormente generó comentarios sobre una posible relación sentimental entre ambos. La joven decidió viajar a la capital peruana para acompañar al matador durante estos días.

Victoria Federica luce conjunto de Louis Vuitton durante su visita a Lima

Para sus recorridos por la capital peruana, Victoria Federica eligió un estilismo de Louis Vuitton inspirado en la colección Primavera/Verano 2026 de la casa francesa, cuyos desfiles suele frecuentar.

Una de las piezas principales de su vestuario fue una falda midi confeccionada en sarga de seda, valorizada en 2.850 euros. La prenda presenta un bajo asimétrico con corte tipo pañuelo y un estampado en tonos crudos, marrones y pastel.

La aristócrata combinó la falda con un jersey holgado de punto de lana, que incorpora paneles de sarga de seda en la espalda y los hombros. El diseño reproduce el mismo estampado de la falda, inspirado en el interior de los históricos baúles de archivo de Louis Vuitton y enmarcado con el tradicional patrón Monogram de la marca.

El conjunto también incluyó accesorios de la firma francesa. Para complementar el estilismo, Victoria Federica llevó el bolso Express PM, valorizado en 3.500 euros y perteneciente a la colección Flight Mode.

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El accesorio está confeccionado en piel de becerro de color coñac y presenta ribetes de lona Monogram, un llavero y un candado dorado extraíble con las iniciales LV.

Finalmente, eligió unos mocasines marrón chocolate de 960 euros, elaborados en piel naplak con una textura arrugada. El calzado cuenta con una suela de goma ligera y flexible, además del adorno metálico LV Capucines en el empeine.

De esta manera, Victoria Federica incorporó prendas y accesorios de distintas líneas de Louis Vuitton para sus actividades durante su estadía en Lima.