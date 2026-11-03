Victoria Federica, hija de la infanta Elena y nieta del rey emérito Juan Carlos I, viajó a Lima, Perú, para acompañar al torero peruano Andrés Roca Rey durante el inicio de la temporada taurina en su país. La joven llegó junto a su amiga, la influencer María G. de Jaime, para asistir a las presentaciones del diestro en la Feria del Señor de los Milagros.

Según informó el medio español Chic, de Libertad Digital, y posteriormente el programa televisivo Fiesta, presentado por Emma García, la nieta del rey emérito estuvo presente en la capital peruana durante el fin de semana en que Roca Rey cumplió con dos presentaciones consecutivas, el sábado y el domingo. Ambas corridas registraron localidades agotadas.

El viaje se produce en medio de la ruptura sentimental del torero con Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo. Victoria Federica mantiene una amistad cercana con ambos y ha coincidido en distintas ocasiones con ellos durante actividades taurinas y reuniones sociales.

La presencia de la joven en Lima también fue comentada en el programa Fiesta, donde el periodista Iván Reboso aseguró que, según fuentes cercanas, actualmente estaría más próxima a Roca Rey que a su expareja.

“Fuentes cercanas a día de hoy me han asegurado que Victoria Federica está más cercana a Roca Rey que a Tana” , afirmó en diálogo con Fiesta. Asimismo, señaló que ambos habrían mantenido un breve acercamiento sentimental en el pasado, aunque no llegaron a formalizar una relación.

En una entrevista anterior, el torero peruano se había referido a su vínculo con la hija de la infanta Elena. “A Victoria Federica la quiero y la admiro, pero no somos pareja, somos buenos amigos” , manifestó.

Durante su estancia en Lima, Victoria Federica también fue vista junto a integrantes de la familia del matador. En fotografías difundidas en redes sociales aparece con María Mercedes Valdez, madre de Roca Rey; sus tías y Anahí Carrera, pareja de Juan José Roca Rey.

Victoria Federica fue vista junto a la madre y otros familiares de Andrés Roca Rey. (Foto: @gonzatraveller)

La joven viajó a Perú sin su actual pareja, Jorge Navalpotro, con quien mantiene una relación desde hace casi un año. Ambos han participado anteriormente en encuentros familiares y actividades públicas, entre ellas el viaje a Abu Dabi por el cumpleaños número 88 de Juan Carlos I, en enero pasado.

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