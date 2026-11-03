Victoria Federica acompaña a Roca Rey en Lima. (Foto: Redes sociales)
Victoria Federica acompaña a Roca Rey en Lima. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Victoria Federica, hija de la infanta Elena y nieta del rey emérito Juan Carlos I, viajó a Lima, Perú, para acompañar al torero peruano Andrés Roca Rey durante el inicio de la temporada taurina en su país. La joven llegó junto a su amiga, la influencer María G. de Jaime, para asistir a las presentaciones del diestro en la Feria del Señor de los Milagros.

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