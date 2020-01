La actriz de telenovelas mexicanas Victoria Ruffo se presentó en el programa ‘Hoy’ donde evidenció su entusiasmo por volver al Perú y disfrutar nuevamente de la gastronomía del país.

Victoria Ruffo, quien llegó a Perú por su participación en la obra “Las Arpías”, hizo una mención especial al ceviche y al pisco sour.

"Vamos a estar en Perú. Me da muchísimo gusto. El ceviche peruano ¡Wow! Y el otro, el que se toma, ¡el pisco sour!", señaló Victoria Ruffo; sin embargo la presentadora Cecilia Galliano dijo: “Pero el pisco es chileno”.

Por lo cual Victoria Ruffo respondió: “Nooo. Bueno, no sé si hay (pisco) en Chile. No, no, no, se come riquísimo allí (en Perú). Yo he estado en unas ocasiones”.

La obra teatral “Las Arpías”, que cuenta con la participación de Victoria Ruffo, César Evora, Maribel Guarda, Ninel Conde, Ariadne Diaz, entre otras reconocidas actrices, se realizó el 25 y 26 de abril en el Centro de convenciones María Angola de Miraflores.