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Vin Diesel protagoniza emotivo reencuentro con la hija de Paul Walker en Cannes. (Foto: Composición: Captura de Video / Thibaud MORITZ - AFP)
Vin Diesel protagoniza emotivo reencuentro con la hija de Paul Walker en Cannes. (Foto: Composición: Captura de Video / Thibaud MORITZ - AFP)
Por Redacción EC

El actor Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos del Festival de Cannes 2026 al reencontrarse con Meadow Walker, hija de Paul Walker, durante la proyección especial por los 25 años de “Rápido y Furioso”. El homenaje recordó el legado del fallecido ‘Brian O’Conner’, quien fue una de las figuras más queridas de la franquicia.

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