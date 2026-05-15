El actor Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos del Festival de Cannes 2026 al reencontrarse con Meadow Walker, hija de Paul Walker, durante la proyección especial por los 25 años de “Rápido y Furioso”. El homenaje recordó el legado del fallecido ‘Brian O’Conner’, quien fue una de las figuras más queridas de la franquicia.

La ceremonia se realizó en el Grand Lumière del Festival de Cannes y reunió a parte del elenco original de la saga, incluyendo a Michelle Rodriguez y Jordana Brewster. Pese a la constelación de estrellas, las miradas se centraron en Vin Diesel y Meadow Walker, ahijada del actor.

“La persona que no iba a dejarme venir aquí solo para representar esa hermandad es Meadow Walker”, expresó Vin Diesel antes de la proyección del homenaje.

🎬 Vin Diesel homenajeó a Paul Walker durante una emotiva noche en el Festival de Cannes, donde se celebraron los 25 años del estreno de “Rápido y Furioso”. El actor compartió un abrazo con Meadow Walker, hija de su excompañero. pic.twitter.com/DpY9wD517g — LA 100 (@la100fm) May 15, 2026

El momento más conmovedor llegó cuando Diesel recordó una conversación con Meadow. “Tengo 27 años y estoy viendo esta película que mi padre hizo a los 27”, contó el actor citando las palabras de la hija de Paul Walker. Estas palabras emocionaron a todos y desataron los aplausos del público.

La emoción embargó a todos cuando Vin Diesel miró directamente a Meadow Walker y le dijo: “Él estaría muy orgulloso de ti”. Tras esas palabras, ambos se fundieron en un largo abrazo.

El homenaje también sirvió para recordar la estrecha amistad que unía a Vin Diesel y Paul Walker dentro y fuera de las pantallas. Tras la muerte del actor en 2013, Diesel mantuvo una relación cercana con Meadow e incluso se convirtió en una figura clave en su vida personal.

Vin Diesel protagoniza emotivo reencuentro con la hija de Paul Walker en Cannes. (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)

Cabe resaltar que, durante la celebración, Vin Diesel también confirmó que la entrega final de la saga llegará en 2028 bajo el título “Fast Forever”. Además, precisó que la historia continuará como un homenaje permanente a Paul Walker.