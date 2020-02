Mon Laferte dio un polémico show musical en la segunda jornada del festival de Viña del Mar, ante un público que acompañó su presentación con gritos contra la Policía y cánticos de protesta contra del presidente chileno Sebastián Piñera.

La intérprete de 36 años domó el ‘el monstruo’ de la Quinta Vergara con temas como "Tormento”, “Mi buen amor”, “Amor completo”, “Si tú me quisieras”, “Ronroneo”, “Pa’ dónde se fue”, “La Trenza”, entre otros éxitos que le permitieron ser unas de las invitadas especiales al festival más importante de América Latina.

La organización de Viña del Mar otorgó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro a Mon Laferte. Ella se mostró muy sonriente por el reconocimiento a su música, pero al finalizar su concierto, la chilena decidió entregar sus gaviotas a una fundación ante la crisis que se vive en su país.

Con los ojos sollozos y la voz entrecortada, la intérprete de “Amor completo” señaló: “Esto es un símbolo, yo ya me llevé todas las gaviotas, pero como símbolo de que Chile está en un momento especial y a modo significativo voy a entregar mi gaviota a alguien que la necesite, a una fundación. Porque yo no quería venir a este festival, pero ya me llevo su cariño. Gracias por todo”.

Laferte ha sido una opositora ferviente al gobierno de Piñera. En noviembre, en la alfombra roja de los premios Grammy Latinos, posó con con un mensaje escrito en letras negras sobre sus pechos descubiertos: “En Chile torturan, violan y matan”.

Antes del inicio de esta segunda jornada del festival, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías en los alrededores de la Quinta Vergara que dejaron 29 detenidos.