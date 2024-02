La cantante peruana Ruby Palomino, que representaría al Perú en el Festival de Viña del Mar 2024, expresó su tristeza y apoyo con la población chilena afectada por los recientes incendios en la región de Valparaíso, en Chile.

Por ello, en sus redes sociales, Palomino resaltó que interpretaría “Canción para un planeta triste” en el festival, una melodía que pretende fomentar la conciencia ambiental y decidió abordar la tragedia que sufre el país vecino.

“Como saben, las últimas semanas he venido haciendo una campaña por mi participación en Viña del Mar. Sin embargo, he decidido tomar una pausa para hablar sobre lo ocurrido en Valparaíso, más aún siendo la ciudad en la que me presentaré en unas semanas”, indicó la intérprete.

De ese modo, Palomino indicó también que siente la responsabilidad para manifestarse sobre los sucesos que afectan a los ecosistemas, por lo que reconoció el impacto devastador que han tenido en la población chilena.

Por ello, la cantante envió sus condolencias a las familias afectadas y ofreció un importante mensaje en pro de la defensa del medioambiente y la lucha contra el cambio climático.

“Es importante que nos unamos como comunidad para brindar apoyo en momentos tan difíciles. La pérdida de vidas humanas y el daño al medio ambiente son irreparables, pero siempre podemos aportar nuestro granito de arena en hacer un mundo mejor”, complementó.

Viña del Mar cancela la noche de inauguración por desastres naturales





Cabe precisar que la organización del Festival anunció ayer que la noche inaugural, conocido como la “Noche Cero”, del evento artístico fue cancelado por los incendios forestales ocurridos en Chile, que se llevó la vida de 120 personas.

“El Festival siempre ha contado con el apoyo de la ciudadanía, por lo que, para nosotros, hechos como estos, nos hacen responder con el mismo compromiso. La organización manifiesta su compromiso con toda la comunidad viñamarina, especialmente en este momento de adversidad. Por ello, es que la organización ha decidido cancelar la Gala de Viña ‘Noche Cero’, que se iba a realizar el viernes 23 de febrero”, comunicaron.