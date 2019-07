"El Valor de la Verdad" EN VIVO ONLINE: ‘La Chilindrina’ se sentará en el temido sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad EN VIVO ONLINE con 'La Chilindrina', María Antonieta de las Nieves | Una nueva edición del programa "El Valor de la Verdad" traerá como invitada la querida 'Chilindrina' que contará todo sobre los secretos de la vecindad del "Chavo del 8". La actriz, María Antonieta de las Nieves se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 27 de julio y detallará cómo era su relación con Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, y los problemas legales que tuvo con este por la autoría de su personaje. El programa lo podrás ver en vivo online a través de la plataforma digital de Latina a partir de las 10:00 pm.

A través de Facebook, el periodista Beto Ortiz mostró un clip de adelanto y se escucha un mensaje por parte de 'La Chilindrina' y asegura que dará diversas respuestas que generarán gran polémica.

“Este sábado no se pueden perder El valor de la verdad. Sí, va a estar bien divertido, porque me dicen que me tengo que sentar en un sillón rojo. Beto, fíjate lo que te estoy diciendo, mira, no me gusta el chisme, eh, pero voy a estar este sábado en El valor de la verdad”, dice la actriz.

En un segundo video se logra ver algunas de las preguntas que Beto Ortiz le formulará a 'La Chilindrina' este sábado en el nuevo programa de "El valor de la verdad".

“¿Es verdad que te escapaste del hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”, preguntó Beto Ortiz. María Antonieta respondió: “… y le dijo, ‘Esa si me gusta, preséntamela’”, con una cara de sorpresa.



Asimismo, otra de las interrogantes que le formuló el periodista fue: “¿Es la gira del adiós más larga que el maestro Longaniza?”, a lo que la Chilindrina respondió con una gran sonrisa.

Recordemos que María Antonieta de las Nieves se encuentra en Lima para presentar ‘El circo de La Chilindrina’, en el marco de una gira de despedida de su personaje que la llevará por varios países de la región. El espectáculo circense va del 25 de julio al 18 de agosto en el Mall Plaza de Bellavista, en el Callao.

¿CÓMO VER "EL VALOR DE LA VERDAD" EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.