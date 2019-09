¿Vivos o muertos?: celebridades que 'viven' en las teorías conspirativas 

¿Qué tienen en común Juan Gabriel, Diana de Gales y Paul Walker? Todas son figuras internacionales que fallecieron trágicamente, y en muchas ocasiones en la flor de su vida. ¿Lo otro que tienen en común?: estar en el centro de teorías conspirativas que afirman que, como diría Mark Twain, "los reportes de sus muertes han sido exagerados".

-Creer por querer-

Las teorías conspirativas no son nada nuevo y han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo en 1888 el inventor inglés Samuel Birley Rowbotham publicó el libro "Astronomía zetética: la Tierra no es una esfera" que buscaba contradecir lo que había sido un consenso científico mediante siglos y dando inicio al movimiento conocido ahora como 'terraplanistas' ('flat-earthers').

Desde entonces cada tragedia y triunfo de la humanidad ha tenido una teoría conspirativa detrás: desde el hundimiento del Titanic, los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de setiembre al alunizaje del Apolo 11. Incluso la banda los Beatles no se salva de los cuestionamientos, puesto que hay una persistente teoría de que Paul McCartney falleció en un accidente automovilístico en 1966 y fue suplantado por un doble.

Sobre las razones que tienen las personas para creer en estas teorías, hay muchas. En una entrevista para Men's Health el psicólogo y profesor del UCLA Joe Pierre señala que las personas que gravitan a este tipo de historias tienen una mayor necesidad de un cierre cognitivo, es decir la necesidad de obtener una respuesta clara y directa a sus interrogantes. Además tienen un deseo particular de ser únicos y una tendencia al pensamiento teleológico en el cual se le atribuye una finalidad o propósito oculto a los sucesos.

A pesar de que las teorías conspirativas son tan antiguas como la humanidad, los avances tecnológicos han ayudado a su más rápida difusión, en parte gracias a herramientas como Google y YouTube.

"La naturaleza de los algoritmos de búsqueda es de tal manera que una vez que le haces click a algo relacionado a una teoría conspirativa, es más probable que veas algo más relacionado a otra de estas historias. Todos nosotros somos susceptibles al sesgo confirmatorio – la tendencia de reforzar creencias preexistentes cuando buscamos información", resaltó el doctor Pierre. "Con la cantidad de información que tenemos en línea que está hecha específicamente a nuestros intereses y preferencias, ahora estamos viviendo en una era de sesgo confirmatorio en esteroides".

Cuanto se trata de la muerte de celebridades queridas todos estos elementos se juntan con otro, que es la incapacidad de creer que una figura admirada ha desaparecido de manera tan inesperada o, como la poetisa y escritora Mary Ann Evans, expresó: "Sólo en la agonía de despedirnos somos capaces de comprender la profundidad de nuestro amor". En esta nota recopilamos algunos casos de celebridades que todavía 'viven' en teorías conspirativas.

Juan Gabriel (1950-2016)

Juan Gabriel. (Foto: EFE)

A más de tres años de su fallecimiento de un ataque al corazón, rumores sobre la sobrevivencia del 'Divo de América' persisten hasta la actualidad. Como muchas de las teorías conspirativas que veremos en esta nota, los adherentes a esta idea sostienen que la celebridad se hizo pasar por muerto para escapar la fama. El caso de Juan Gabriel es curioso ya que involucra a otras figuras de la farándula como el payaso Cepillín y la conductora de televisión mexicana Martha Figueroa.

Pero quizás el más terco propagador de la conspiración es el empresario y exmanager de la estrella, Joaquín Muñoz, quien a lo largo de los años ha mantenido que 'Juanga' sigue vivo, incluso compartiendo audios y fotografías de dudosa veracidad a los medios como pruebas

La 'prueba' de que Juan Gabriel está vivo proporcionada en diciembre del 2018 por Joaquín Muñoz a la conductora de televisión Martha Figueroa.

En agosto de este año, Muñoz declaró en televisión que el cantante por fin había muerto. Sin embargo esta certeza le duró poco y se retractó días después asegurando que había recibido mala información de la mujer que cuidaba al artista.



TUPAC SHAKUR (1971-1996)

Tupac Shakur. (Foto: AP)

Un 7 de setiembre de 1996 el rapero Tupac Shakur fue baleado en su carro en la ciudad de Las Vegas. Más de 20 años después de su muerte las circunstancias que llevaron a su asesinato siguen siendo confusas. Se habla de un ajuste de cuentas entre las pandillas rivales de los Crips y los Bloods o un asesinato a órdenes del mismo productor de Tupac, Suge Knight. Lo que si queda claro es que el músico recibió cuatro balazos esa fatídica noche que finalmente llevaron a su muerte por desangramiento días después.

Las circunstancias respecto a su muerte, incluyendo el hecho que la policía no haya encontrado un culpable, llevaron a que algunas personas sostengan que Tupac utilizó este tiroteo (o incluso él mismo lo planeó) para fingir su muerte e irse a vivir a Cuba.

La última vez que esta persistente teoría fue flotada fue en setiembre del 2018, cuando el ciudadano británico Michael Nice afirmó que él fue parte del equipo que extrajo de los Estados Unidos al músico para llevarlo a la isla caribeña. A inicios de este año supuestos familiares de Nice aseguraron que este había sido encontrado muerto en circunstancias sospechosas poco antes de que supuestamente entregaría pruebas de la sobrevivencia de Tupac.

Elvis Presley (1935-1977)



Elvis Presley. (Foto: AP)

Llamado el 'rey del Rock and Roll', Elvis Aaron Presley ayudó a difundir este género musical en sus inicios con temas como "Heartbreak Hotel", "Hound Dog" y "Power of My Love". Sin embargo, su adicción y abuso de medicamentos prescritos llevaron a un debilitamiento de su salud que culminó con su muerte un 16 de agosto de 1977. Tenía solo 42 años.

O quizás eso no fue cierto. En uno de los rumores más duraderos en la historia del espectáculo, algunos de los fans del cantante mantienen que este sobrevivió a su supuesto deceso y se mantiene vivo y escondido en algún lugar del planeta.

La situación no es ayudada por los miles de imitadores de Presley que parecen habitar los Estados Unidos, haciendo que los reportes de personas que afirman haber visto al cantante aún menos creíbles.

Imitar al 'rey del Rock & Roll' es un pasatiempo estadounidense. (Foto: AFP) AFP

El caso es tan conocido que incluso el rockero argentino Andrés Calamaro tiene una canción titulada "Elvis está vivo", mientras que en 2002 se estrenó la película "Bubba Ho-Tep" donde el actor Bruce Campbell ("Evil Dead") interpreta al 'verdadero' Elvis Presley, quien luego de falsear su muerte en los 70s tiene que enfrentar una amenaza paranormal que acosa el hogar para ancianos en el que se encuentra alojado.

Paul Walker (1973-2013)



Paul Walker. (Foto: Reuters) Reuters

El actor Paul Walker, conocido por su participación en "Rápidos y furiosos", falleció en un trágico accidente de tránsito en 2013. Su muerte devastó no solo a sus fans, sino también a sus compañeros de elenco en la famosa franquicia, quienes dedicaron la séptima entrega de la saga a la memoria de la estrella.

Curiosamente poco después de la muerte del actor YouTube se llenó de videos que intentaban de probar que Walker no falleció en el accidente, sino que todo fue un plan para escapar del peso de la fama. Entre las pruebas esgrimidas por quienes apoyan esta teoría está un video donde Jasmine Pilchard-Gosnell, la pareja de Walker al tiempo de su muerte, se reía y abrazaba a un 'misterioso sujeto' supuestamente el día en que la estrella falleció.

De una manera similar al caso de Elvis, frecuentemente hay personas que comparten videos y fotografías donde aseguran mostrar a Walker. En los casos que hemos observado, usualmente se trata de un hombre con algún parecido.

Diana de Gales (1961-1997)



Princesa Diana de Gales. (Foto: AFP) AFP

Diana Frances Spencer, más conocida como la princesa Diana de Gales, falleció un 31 de agosto de 1997 en un accidente de tránsito mientras intentaba escapar de los paparazzi junto a su pareja Dobi Fayed.

Exesposa del príncipe Carlos de Gales, heredero actual de la corona británica, y madre de los príncipes Guillermo y Enrique, la figura de Diana se mantiene presente en el público del Reino Unido hasta la actualidad, incluyendo en las teorías conspiratorias.

Una de las más interesantes sostiene que Diana no falleció en esa fatal noche, sino que cambió de identidad a la de la 'socialité' francesa Ondine Rothschild, notando su gran similitud en algunas facciones y la elección del peinado o la diferencia de edad entre ambas figuras