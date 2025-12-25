Waldir Maqque, reconocido influencer cusqueño que revalora la gastronomía nacional bajo el lema “¡Qué riquito está!”, apuesta por una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento oficial de sus nuevas barras de cereal.

El joven cocinero e influencer gastronómico cusqueño, conocido por popularizar la cocina andina tradicional a través de TikTok y otras redes sociales se ha convertido en una imagen importante de la cultura nacional.

“Desde que tengo memoria, mi madre siempre me inculcó la cocina, atender a mis hermanos y alimentarlos porque ella trabajaba en la chacra. Luego decidí estudiar y aplicar mi conocimiento empírico”, reconoció Maqque.

Waldir Maqque. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

Mientras estudiaba gastronomía, la pandemia cambió su trayectoria. Al igual que muchos, se vio afectado por la suspensión de clases durante la cuarentena. Sin embargo, inspirado por amigos que le introdujeron a TikTok e Instagram, decidió compartir en línea su habilidad culinaria.

“Es una parte que marca un hito en mi trayectoria, y la pandemia me ayudó a encontrar la forma de enseñar mi gastronomía”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Jefferson Farfán celebró la Navidad junto a su pareja Xiomy Kanashiro

Ahora, con más de 2 millones de seguidores en TikTok, Maqque apuesta por la revalorización de la gastronomía en zonas rurales y lanza sus nuevas barras de cereal “¡Qué riquito está!”, disponible en dos variedades: Aguaymanto y Arándano.