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Walter Koenig, quien interpretó al tripulante ruso 'Pavel Chekov' en el universo de ciencia ficción "Star Trek" falleció a los 90 años. (Foto: Neilson Barnard / AFP)
Walter Koenig, quien interpretó al tripulante ruso 'Pavel Chekov' en el universo de ciencia ficción "Star Trek" falleció a los 90 años. (Foto: Neilson Barnard / AFP)
Por Agencia EFE

El actor estadounidense Walter Koenig, quien interpretó al tripulante ruso ‘Pavel Chekov’ en el universo de ciencia ficción “Star Trek” falleció a los 90 años en Los Ángeles, según informó este lunes Variety.

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