¡Cada vez más cerca de la final! Los integrantes de La Casa de Los Famosos, el peruano Nicola Porcella y la ‘influencer’ Wendy Guevara hablaron sobre el supuesto romance que existe entre ello, por un lado el exfutbolista comentó que ‘terminó’ la relación, mientras que Guevara lo negaba.

“Tú solo te enamoras y te enamoras, yo ni te pelo. […] Ay caes gordo, así bien encajoso”, dijo la influencer de Las Perdidas luego de que Nicola Porcella señaló que la supuesta relación sentimental de ambos terminó.

Wendy Guevara negó una relación con Nicola Porcella

En esa línea y como parte del espectáculo, el exfutbolista Nicola Porcella indicó que dejó de querer a Wendy Guevara por los constantes maltratos que recibe de su parte. Sin embargo, la mexicana respondió negando una vez más la relación.

“Nunca hubo una relación, no hubo nada, él es el encajoso... desde temprano me está besando el hombro... me sigue de un lado y a otro, es un hombre parásito... todo el tiempo se la vive dormido, nunca ganó nada... son tres semanas que me tiene harta y cansada”, dijo entre risas.

¿Por qué Nicola Porcella no le gusta a Wendy Guevara?

Por otro lado, la ‘influencer’ mexicana explicó los motivos porque Nicola Porcella no le gusta, entre los cuales resaltó el hecho de que sea dormilón, descuidado de su aspecto físico y ‘bueno para nada’.

En ese sentido, Guevara enfatizó que no tiene interés en una relación con Porcella ya que lo considera una persona molesta que se acercó a ella para simpatizar con el publico mexicana.

Como se recuerda, Nicola Porcella, fue elegido como el primer finalista de la competencia, sin embargo, su compañera Guevara no dudó en recordarle que no fue un participante bueno debido a que no ganaba los retos del concurso.