La cantante peruana Wendy Sulca relató durante una entrevista que fue víctima de humillación y discriminación por su vestimenta cuando visitó una radio de Lima.

En el video-podcast Métrica Latina, la intérprete relató que durante su visita a las oficinas de una radioemisora de la capital, el programador hizo un comentario desatinado sobre su vestimenta y apariencia física.

“Fuimos a esta cita en la radio y al final me entrevista el programador, que creo que era el jefe. Nos mira de pies a cabeza y como que no sé qué… nos mete un rollo, floro y nosotras dijimos; ‘al menos vinimos y todo bien’”, relató.

Aunque no reveló la identidad de la persona y el medio donde ocurrió la entrevista, Sulca relató que el operador le sugirió vestir con ropa cara y portar accesorios exclusivos, como celulares de alta gama o joyería.

“Comenzó a decir que si quieres triunfar en esta industria tendrías que tener un Iphone X que era lo más vendido y top en ese entonces. Venir con relojes caros, con joyería cara y ropa mucho más cara, no me pareció que me dijeran eso”, añadió.

De ese modo, la joven aseguró que la forma en que el programador le dijo sus críticas no era adecuada. Además, contó que se indignó por la falta de respeto del operador hacia su madre, que también estaba presente.

“Hay formas de decirlo y menos en frente de mi madre, que creo merece un respeto. Muy además de la falta de respeto que hemos recibido en ese momento y hasta de racismo tal vez”, complementó.

Wendy Sulca conoció a Rosalía





Por otro lado, Wendy reveló que tuvo un acercamiento con la cantautora española Rosalía, específicamente cuando ella publicó el disco “Los ángeles”, en 2017.

Según la artista peruana, ella admiraba a Rosalía, por lo que empezó a seguirla en redes sociales, tras escribirle e intercambiar mensajes, la intérprete de “Despechá”, le habría solicitado conocerse en Madrid.

“Yo le escribí y le dije que era su fan y me respondió, de nuevo me quería desmayar, estaba muy emocionada porque me había respondido”, contó.

Tras ello, Sulca acotó que Rosalía se presentaba como una persona cariñosa y que le confesó admirarla. “No podía creer que me había escuchado y sabía quién era. Ojalá que algún día podamos juntarnos porque me dijo; ‘Te espero en Madrid y dije algún día’... Queda pendiente”, puntualizó.