El actor estadounidense Will Smith enfrenta una nueva demanda por presunta agresión sexual presentada por Bilaal Salaam, un examigo suyo, quien asegura que fue víctima de tocamientos durante una fiesta organizada después de la presentación de la película Aladdín, en 2019. El ganador del Oscar negó las acusaciones a través de su abogado, quien calificó los señalamientos de falsos y aseguró que los impugnará ante los tribunales.

Según informó el portal TMZ, Salaam sostiene en la denuncia que ambos se encontraban grabando un video durante la celebración cuando el protagonista de ‘El príncipe del rap’ hizo un comentario que le resultó incómodo. Posteriormente, el actor habría realizado algunos gemidos, situación que llevó al denunciante a apartarse de él por vergüenza.

De acuerdo con la versión de Salaam, Smith se acercó nuevamente y le tocó las partes íntimas por encima de la ropa durante aproximadamente 10 segundos. El hombre asegura que consiguió apartarlo después de reclamarle por su comportamiento.

El denunciante también señala que el actor se disculpó por lo ocurrido y que, posteriormente, regresó acompañado de su esposa, Jada Pinkett Smith, para pedirle nuevamente disculpas. Según su relato, Smith le dijo que había bebido un poco y le solicitó que no contara lo sucedido porque temía que perjudicara su carrera.

Salaam afirmó que se sintió “avergonzado, humillado y asustado por esas consecuencias” . Aunque le manifestó al actor que dejaría atrás el episodio, sostuvo que no lo perdonaría.

Will Smith rechaza las acusaciones

Tras conocerse la demanda, un abogado de Will Smith declaró a TMZ que los señalamientos presentados por Salaam son falsos y que el actor tomará medidas para defenderse legalmente.

“Esta acusación es falsa. Nunca sucedió. Durante años, Bilaal Salaam ha hecho afirmaciones escandalosas, sensacionalistas y falsas sobre Will Smith y su familia, todas las cuales han sido desestimadas o demostradas como falsas ”, manifestó el representante legal.

Asimismo, aseguró que continuarán cuestionando las declaraciones del denunciante ante los tribunales. “Lo ha hecho una y otra vez, y cada nueva invención es más escandalosa que la anterior, pero todas son completamente falsas”, agregó.

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Por otro lado, Salaam también presentó una demanda contra Jada Pinkett Smith por US$3 millones, en la que la acusa de haberlo amenazado. La actriz negó cualquier conducta indebida y solicitó que el proceso judicial sea desestimado.

Otra demanda contra el actor

Esta no es la primera vez que Will Smith enfrenta una denuncia relacionada con presuntas conductas sexuales indebidas. A finales de 2025, el violinista Brian King Joseph, quien participó en la gira del artista, presentó una demanda contra él y su productora por presunto acoso sexual, represalias y despido injustificado.

El caso está relacionado con un incidente que, según el músico, ocurrió en un hotel de Las Vegas en marzo de 2025.

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