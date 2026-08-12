El actor también reflexionó sobre cómo esa búsqueda constante de perfección puede terminar afectando la autoestima | (Foto: EFE)
El actor también reflexionó sobre cómo esa búsqueda constante de perfección puede terminar afectando la autoestima | (Foto: EFE)
Por Redacción EC

A sus 57 años, Will Smith hizo una reflexión sobre uno de los aprendizajes más importantes que incorporó durante los últimos años: aceptar sus propias imperfecciones. En una entrevista con Pablo Motos, el actor estadounidense habló sobre la autoestima, la presión por alcanzar la perfección y la manera en que cambió su relación consigo mismo.

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