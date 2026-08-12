A sus 57 años, Will Smith hizo una reflexión sobre uno de los aprendizajes más importantes que incorporó durante los últimos años: aceptar sus propias imperfecciones. En una entrevista con Pablo Motos, el actor estadounidense habló sobre la autoestima, la presión por alcanzar la perfección y la manera en que cambió su relación consigo mismo.

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“Lo más importante fue aprender a aceptar que soy un ser humano y no soy perfecto” , explicó Smith durante la conversación. El protagonista de El príncipe del rap señaló que durante buena parte de su vida estuvo condicionado por la necesidad de hacer las cosas correctamente y cumplir con las expectativas que existían sobre él.

El actor también reflexionó sobre cómo esa búsqueda constante de perfección puede terminar afectando la autoestima. Con el paso del tiempo, aseguró que comprendió que cometer errores forma parte de la experiencia humana y que aceptarlos permite afrontar la vida desde una perspectiva diferente.

La declaración llega en una etapa en la que Smith también ha mostrado una faceta más personal y musical. Después de varios años alejado de los escenarios, retomó su carrera como cantante y lanzó nueva música, mientras continúa vinculado a proyectos cinematográficos y televisivos.

Smith, además, se ha convertido en una figura acostumbrada a hablar públicamente sobre sus experiencias personales y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Esta vez, su mensaje estuvo centrado en una idea sencilla: no tener que ser perfecto para sentirse bien consigo mismo.

A sus 57 años, el actor parece mirar su trayectoria con una perspectiva distinta. Más allá de los éxitos, los errores y los momentos difíciles que marcaron su vida pública, Smith destacó que aprender a aceptarse como ser humano fue uno de los cambios más importantes que logró incorporar.