Will Smith y Jada Pinkett se han mantenido unidos a pesar de las dificultades que todo matrimonio tiene. Y cuando el mundo pensó que no habría más drama por parte de esta pareja -que lleva junta más de 23 años-, Smith confirmó que su matrimonio es una relación “abierta”.

Hay diversos hechos dentro de esta controversial historia de las celebridades de Hollywood, conoce más al respecto en esta nota.

¿Cómo se conocieron?

Will Smith y Jada Pinkett coincidieron por primera vez en el estudio de la serie “El príncipe del rap” en 1994, donde él era el protagonista. La también actriz –que en ese entonces tenía 19 años- audicionó para conseguir el papel de uno de los intereses amorosos de Smith. Sin embargo, la producción decidió darle el personaje a la artista Nia Long y ambos no lograron continuar en comunicación.

Antes de este encuentro, Will Smith ya había quedado impactado por Jada en el programa “A Different World” (1987-1993), donde ella actuó durante las últimas dos temporadas. “Sabía que había algo en nuestra energía que sería mágico”, afirmó en el programa Red Table Talk.

Pero existía un impedimento para que Smith se acerque a Pinkett: su matrimonio con la actriz y empresaria Sheree Zampino, a quien conoció en 1991 y con quien se casó el 9 de mayo de 1992. Ellos tuvieron a su hijo Willard Christopher “Trey” Smith III ese mismo año.

Recién en 1994, Smith decidió divorciarse de Zampino. Él comentó que en medio de una cena en Nueva York “no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar” y no era feliz al lado de la empresaria.

El fin de esa relación se dio con la firma de los papeles del divorcio y, al terminar el trámite, Will Smith decidió llamar a Jada Pinkett. De esa manera inició una de las relaciones más famosas de Hollywood.

El matrimonio

La pedida de mano ocurrió en 1997, cuando la pareja tenía dos años de relación. El evento coincidió con una inesperada noticia: estaban esperando a su primer hijo. La ceremonia se realizó ese mismo año durante las celebraciones de fin de año, el 31 de diciembre. La boda fue un evento privado en la ciudad de Baltimore, Maryland (Estados Unidos) y evitaron que la prensa tenga acceso.

Aunque, años después, Jada Pinkett brindó algunos detalles de su boda en el programa de entrevistas que conduce, “Red Table Talk”. En resumen, a ella le molestó tener que celebrar la boda. “Caminé el maldito pasillo llorando mientras me casaba”, dijo. Entre los planes de Jada nunca estuvo el casamiento, pero su madre le decía que tenía que hacerlo, como en la vieja escuela. “Will quería una familia. Así que dije ‘está bien, eso es quizás algo que podría hacer’. Adoraba a Will, pero no me quería casar”.

Por su parte, Smith nunca ha sido tan abierto para comentar lo que sucedió ese 31 de diciembre de 1997. Pero, en celebración de sus 20 años de casados en 2017, publicó una fotografía de ambos en Instagram con una curiosa descripción.

“Hace 20 años nos agarramos de las manos y caminamos inocentemente por el pasillo. Esto es lo que aprendí desde entonces: el amor es como la jardinería, aprendí en enfocarme a ayudarte a florecer en lo que tú quieres ser en vez de demandar que te conviertas en lo que mi frágil ego necesita que seas”.

El 8 julio de 1998, Jada dio a luz a su primer hijo Jaden Christopher Syre Smith; mientras que, el 31 de octubre del 2000, nació Willow Camille Reign Smith.

Complicaciones de la pareja

La relación de las celebridades de Hollywood ha estado inmersa en rumores. Por ello, no es extraño que, en 2011, se dijera que la pareja estaba atravesando una crisis matrimonial, tras relacionar a la actriz con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, su compañero de trabajo en “Hawthorne”, serie del canal TNT.

“Los rumores circulando sobre nuestra relación son completamente falsos. Seguimos juntos y nuestro matrimonio está intacto”, fue la respuesta de Jada y Will para zanjar de esa situación.

Luego se rumoreó que habría un amorío entre Smith y su compañera de “Suicide Squad” Margot Robbie, pero el actor lo negó. En agosto del 2015, él confirmó que no se iba a divorciar de Jada. “Les prometo a todos, si alguna vez me decido divorciar, les juro que se los diré yo mismo”, escribió en Facebook.

Uno de los hechos más ´problemáticos´ dentro del matrimonio fue evidentemente la relación de Jada Pinkett con el cantante August Alsina, a quien habría conocido entre 2015 y 2016. La actriz reconoció que la codependencia la habría hecho involucrarse con el rapero estadounidense, con quien se presentó públicamente en 2017 durante los premios BET. No se conocen muchos detalles de la relación que mantuvieron, pero no duró más de un año, ya que en julio del 2018, Jada y Will fueron vistos nuevamente juntos.

“Ya no decimos que estamos casados. Nos referimos como ‘compañeros de vida’, cuando llegas a ese espacio en el que te das cuenta que estarás junto a alguien por el resto de tu vida. No hay problemas insuperables. No hay nada que ella podría hacer que rompiera nuestra relación” , dijo Smith en el podcast Rap Radar de ese año.

Algunos detalles de ese vínculo entre la actriz y el cantante se conocieron en un capítulo del programa “Red Table Talks”. Will y Jada se sentaron a frente a frente para abordar el tema y la tensión fue palpable. En ese momento también se supo cómo la pareja logró vencer las dificultades de su matrimonio y manifestaron que planeaban seguir unidos por mucho tiempo más.

Una relación “abierta”

Frente a estas subidas y bajadas dentro del matrimonio de Jada y Will siempre estuvo la interrogante de cómo definían a su relación. En 2013, Jada brindó una entrevista al Huffington Post en la cual dio a entender que su matrimonio con Will Smith sería una relación “abierta”, donde cada uno podría hacer lo que quiera.

“Siempre le he dicho a Will ‘tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando te puedas ver al espejo y estar bien’. Porque al final del día, Will es su propio hombre. Yo estoy aquí como su compañera, pero él es su propio hombre. Él tiene que decidir quién quiere ser y no es para mí el hacerlo por él. O viceversa”, afirmó Pinkett.

Sin embargo, poco después la actriz tuvo que aclarar que se había malinterpretado sus palabras. “Will y yo, ambos, podemos hacer lo que queramos, porque nos tenemos la confianza para hacerlo. Eso no significa que tenemos una relación abierta... significa que tenemos una relación adulta” , escribió en su cuenta de Facebook.

Este año, esa suposición fue finalmente confirmada por el propio Will Smith. En una entrevista con la revista GQ, el actor reconoció que su matrimonio no es convencional y que ambos se han involucrado con otras personas. “Jada nunca creyó en el matrimonio convencional porque tiene familiares con relaciones poco convencionales. Ella se crio de una manera muy diferente a la mía”.

Asimismo, Will dijo que su matrimonio tuvo que atravesar varias crisis y la pareja buscó la mejor manera para mantener a su familia unida y reveló que la monogamia no era una opción. “Mutuamente nos hemos dado confianza y libertad en la idea de que todos teníamos que encontrar nuestro propio camino. El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión”, finalizó.

