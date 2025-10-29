La llegada de Ximena Díaz al elenco de Eres mi bien ha generado expectativa entre los seguidores de la producción. La actriz será la nueva encargada de interpretar a ‘Mechita’, personaje que hasta ahora daba vida Natalia Salas, quien se retira de la telenovela para enfocarse en su recuperación de salud.

En redes sociales, Díaz compartió un mensaje de agradecimiento por el cariño recibido y expresó su respeto hacia su antecesora:

“ Sé que no es fácil tomar la posta de un personaje tan querido, y menos aún después del trabajo increíble que hizo Natalia Salas con su Mechita”, señaló.

“Tuve una conversación con Natalia que me marcó. Me dijo algo precioso:‘Quiero que Mechita siga, que continúe’. Y eso haré. Voy a cuidar a Mechita con todo el amor y el respeto que merece, poniéndole mi corazón y mi manera de sentirla ”, agregó.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores de la serie, quienes destacaron el gesto de admiración y compañerismo entre ambas artistas.

Natalia Salas se despide de ‘Mechita’

Cabe mencionar que a través de sus redes sociales, Natalia Salas se despidió oficialmente del personaje que marcó su regreso a la televisión después de nueve años.

“Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López ”, escribió la actriz junto a fotografías del elenco.

Salas aprovechó su mensaje para agradecer el apoyo del público y de su equipo, resaltando lo especial que fue volver a las pantallas con un personaje tan querido.

La salud, prioridad para Natalia Salas

La actriz explicó que su salida responde a una nueva etapa en su tratamiento médico, luego de que se detectara una metástasis en una de sus vértebras.

“Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? La enfermedad se posó en una de mis vértebras, lo que me obligó a iniciar de inmediato un nuevo proceso médico ”, compartió con sus seguidores.

Natalia Salas se despide de Eres mi bien por motivos de salud. (Foto: Redes sociales)

Actualmente, Salas sigue un proceso médico que incluye medicación, radiocirugías y una intervención quirúrgica programada. Pese a ello, mantiene una actitud positiva: “No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores”.

