La cantante peruana Yahaira Plasencia viajó hasta los Estados Unidos con el productor Sergio George, con quien se lució en la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024 este jueves 25 de abril.

De ese modo, en las redes sociales del evento, se vio a la salsera vestir un top de color blanco perlado, junto a una falda, conocida coloquialmente como de “corte sirena”, de la misma tonalidad.

Ellos fueron retratados en una foto, previo al ingreso del evento, en donde cantarían artistas como Peso Pluma, Feid, Marc Anthony, Ryan Castro, Ricardo Montaner y otros.

La artista peruana llegó hasta Las Vegas en calidad de invitada, por lo que tuvo tiempo para tomarse fotos con celebridades como el colombiano Feid.

Yahaira Plasencia se tomó fotos con Feid | Foto: Instagram





Su presencia en los Latin American Music Awards 2024 despertó la polémica en Perú, a lo que Yahaira no dudó en pronunciarse al respecto.

“No sé que bochinche hay en Perú que me está escribiendo todo el mundo, igual no me importar, total están hablando que eso es lo que importa (…) Sigan hablando”, comentó en sus redes sociales.