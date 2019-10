La actriz mexicana Yalitza Aparicio, la primera mujer indígena nominada al Óscar a mejor actriz por su interpretación en “Roma”, será nombrada este viernes embajadora de buena voluntad de la Unesco.

La protagonista del filme de Alfonso Cuarón, de 25 años, trabajará en defensa de los pueblos autóctonos durante un mandato de dos años, indicó este martes la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en un comunicado.

Ha sido elegida por su compromiso en favor de la igualdad de género y de los derechos de las poblaciones autóctonas, así como por su implicación con los objetivos de ese organismo.

La ceremonia en la que Aparicio asumirá oficialmente el cargo tendrá lugar este viernes en la sede de la Unesco en París en presencia de su directora general, la francesa Audrey Azoulay.

Hace unos días, en el foro He For She del Tecnológico de Monterrey, Aparicio reconoció que desde la promoción de la película "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón, padeció ataques por su origen étnico, pero que ella "gozó" ser la primera mujer indígena nominada al Óscar a Mejor Actriz.

"Si yo en algún momento hubiera dicho 'Pues no estoy aguantando estas críticas y mejor me regreso a donde estaba, que estaba mejor en donde nadie me decía nada, donde todos me apoyaban', era como decirle a las personas que estaban confiando en mí que se tienen que rendir", comentó.

Aparicio, de 25 años y originaria del sureño estado de Oaxaca, es una estrella gracias al cine y a sus reconocimientos: su primera y única actuación le valió una nominación al Óscar 2019, entre otras nominaciones y galardones.

Fuente: EFE