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Respecto a las causas que originaron esta crisis, Yiddá reconoció haber tenido una omisión en su tratamiento médico habitual | Foto: Archivo GEC
Respecto a las causas que originaron esta crisis, Yiddá reconoció haber tenido una omisión en su tratamiento médico habitual | Foto: Archivo GEC
/ Ernesto Quilcate Farfan
Por Redacción EC

Después de generar preocupación entre sus compañeros, la actriz peruana Yiddá Eslava regresó este viernes 27 de marzo a ‘La Granja VIP’ tras haber sufrido un delicado episodio de epilepsia el día anterior, que la llevó a ser evacuada para recibir atención médica especializada.

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