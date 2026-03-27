Después de generar preocupación entre sus compañeros, la actriz peruana Yiddá Eslava regresó este viernes 27 de marzo a ‘La Granja VIP’ tras haber sufrido un delicado episodio de epilepsia el día anterior, que la llevó a ser evacuada para recibir atención médica especializada.

El incidente ocurrió la noche del jueves 26 de marzo, mientras los concursantes se encontraban en el área de la cocina. Según las imágenes de Panamericana TV, Eslava comenzó a sentirse mal y pidió ayuda al actor Miguel Vergara para poder retirarse.

Sin embargo, a los segundos, la actriz se desplomó perdiendo el conocimiento, lo que desató escenas de pánico entre los presentes y motivó el corte abrupto de la señal de ‘streaming’ por parte de la producción.

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¿Por qué Yiddá Eslava tuvo una crisis de epilepsia en ‘La Granja VIP’?

De ese modo, tras su reingreso al programa, Eslava detalló la naturaleza de su condición. “Tuve más allá de convulsiones, tuve un episodio epiléptico, muchas convulsiones seguidas. Me dieron ocho convulsiones seguidas”, explicó la actriz.

Para luego explicar que no tiene recuerdos claros del momento exacto del colapso. “Solo recuerdo flashes, en una de ellas tenía un polo en la boca y volví a regresar y tenía un palo en la boca”, añadió sobre el auxilio recibido.

Yiddá Eslava cuenta que le dio un episodio epiléptico con convulsiones durante La Granja vip.

Respecto a las causas que originaron esta crisis, reconoció una omisión en su tratamiento médico habitual. “Tomé tarde la pastilla. Yo ya me sentía mal y desde el primer momento debí tomarla, pero como estaba en llanto, pasé ese umbral”, precisó.

En ese sentido, Eslava aclaró que, en situaciones de alta carga emocional, su medicación regular pierde eficacia y requiere protocolos de emergencia para “apagar el cerebro” y evitar las crisis que, según describió, resultan traumáticas para quienes las presencian.

Por su parte, la actriz Mónica Torres adelantó que su compañera fue sometida a estrictas evaluaciones antes de regresar al set.

En tanto, durante su ausencia, se filtraron audios en redes sociales donde los otros competidores pedían una ambulancia, evidenciando la gravedad del incidente.

Finalmente, Yiddá fue recibida con muestras de afecto por el resto de los “granjeros”, quienes manifestaron el alivio de verla recuperada tras el incidente.

Yiddá Eslava fue hospitalizada de emergencia el jueves 26 de marzo tras sufrir una crisis epiléptica durante su participación en 'La Granja VIP' | Foto: Panamericana TV