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La cinta cuenta también con la participación de Milett Figueroa, Salvador del Solar, Melania Urbina y Julián Legaspi | Foto: Instagram (@yiddaeslavap) / Composición EC
La cinta cuenta también con la participación de Milett Figueroa, Salvador del Solar, Melania Urbina y Julián Legaspi | Foto: Instagram (@yiddaeslavap) / Composición EC
Por Redacción EC

La actriz y productora Yiddá Eslava confirmó su incorporación al rodaje de ‘La Gran Sangre: ojo por ojo’, película producida por Tondero, que marca el retorno de la emblemática saga policial bajo la dirección de Jorge Carmona.

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