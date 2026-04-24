La actriz y productora Yiddá Eslava confirmó su incorporación al rodaje de ‘La Gran Sangre: ojo por ojo’, película producida por Tondero, que marca el retorno de la emblemática saga policial bajo la dirección de Jorge Carmona.
En sus redes sociales, anunció que dará vida al personaje de “Sofía” en esta historia que actualmente se graba en diversas locaciones de Lima, como el Rímac y el Morro Solar, integrándose así a un reparto que combina a los protagonistas originales con nuevos rostros.
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Asimismo, Eslava calificó como un “lujo” ser dirigida por Carmona y expresó su entusiasmo por trabajar finalmente junto a Carlos Alcántara. Asimismo, destacó la oportunidad de compartir set nuevamente con Pietro Sibille, su primo.
La trama de este nuevo filme, escrita por Aldo Miyashiro, sitúa a la banda en la clandestinidad y aborda problemáticas actuales de seguridad ciudadana en el Perú.
La producción se extenderá por cuatro semanas e incluye la participación de figuras como Julián Legaspi, Salvador del Solar y Milett Figueroa, quienes se suman a Miyashiro, Lucho Cáceres y Melania Urbina.
El presentador argentino Marcelo Tinelli confirma públicamente su separación de Milett Figueroa tras el anuncio de ella sobre el fin de su relación sentimental. Tinelli declara que terminaron en marzo y asegura tener excelentes términos con ella y su familia, aunque según reportes habría quedado en shock por la forma en que se hizo público.