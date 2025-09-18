El evento se realizará del 3 al 31 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía. Entradas en Ticketmaster. | Foto: Difusión
El evento se realizará del 3 al 31 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía. Entradas en Ticketmaster. | Foto: Difusión
Redacción EC
Redacción EC

El programa de televisión ‘’ presentará por primera vez un formato de show en vivo, llevando a sus más destacados imitadores al Centro de Convenciones Leguía de Lima, desde el 3 de octubre con 12 funciones.

Bajo el título de ‘Yo Soy: El show’, el evento tendrá una duración de más de dos horas y contará con un elenco rotativo de seis imitadores por noche como Joseph Sanz (Celia Cruz), Tony Cam (Sandro), Carlos Burga (José José) y Carmen Castro (La India).

El evento busca ser una experiencia interactiva para el público, que tendrá la oportunidad de cantar junto a los imitadores y votar por las canciones que se interpretarán a través de las redes sociales.

Además, habrá un espacio para un casting en vivo y zonas temáticas para fotografías.

Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster, con un 10 % de descuento por preventa. Cabe mencionar que, el espectáculo es apto para toda la familia.

