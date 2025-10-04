Este viernes 3 de octubre se realizó una nueva y determinante gala de eliminación en el ‘reality’ de canto “Yo Soy”, resultando en la salida de tres participantes cuyos números no cumplieron las expectativas del jurado.

El primer eliminado de la noche fue el imitador de Nicky Jam, quien interpretó el tema “X” y no logró asegurar su permanencia. “Me siento muy feliz y contento de haber llegado a esta recta casi final del programa”, declaró.

Posteriormente, el imitador de Christian Yaipén fue el segundo en abandonar el escenario. Aunque había ganado el afecto de seguidores y del jurado gracias a su parecido físico con el artista original, además de su inspiradora lucha en medio de la enfermedad de su madre, no pudo seguir en carrera.

Finalmente, la imitadora de Emilia, quien se presentó con el popular tema “Motinha”, también fue eliminada. La concursante había sido blanco de críticas previas por un supuesto favoritismo del jurado. “Me voy feliz por todo lo aprendido, gracias por tanto”, comentó.

Los salvados y la controversia por Emanuel Noir

El momento de mayor controversia se vivió cuando la jurado Jely Reátegui utilizó su único botón rojo salvavidas para rescatar al imitador de Emanuel Noir.

Esta decisión generó un desacuerdo con Ricardo Morán, otro de los jurados, ya que Noir era, en primera instancia, su elección para eliminar, obligándolo a nombrar a otro participante que abandonaría el concurso.

Junto a Noir, lograron mantenerse en competencia los imitadores de José José, Daddy Yankee y Belanova, quienes continúan avanzando en su objetivo de convertirse en los ganadores de esta temporada.

“Yo Soy” se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:45 p. m. en Latina TV, con una gala especial los sábados a las 9 p. m. por el mismo canal.