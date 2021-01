Conforme a los criterios de Saber más

Mauri Stern de la recordada banda Magneto llegó a Perú para generar polémica. Desde su primera aparición en “Yo Soy”, el pasado lunes, su nombre saltó a los titulares de diferentes medios de comunicación y hasta en redes sociales, donde algunos lo aman y otros, lo odian.

Sus “duros” comentarios sorprendieron al público peruano y a sus compañeros del programa de Latina. Sin embargo, Stern no ha dado un paso atrás y se mantiene firme en cumplir su misión: encontrar al mejor imitador peruano.

Con una larga trayectoria musical, el exintegrante de Magneto, popular agrupación de los años 90, Mauri asegura buscar lo mejor para el público peruano y cuenta un poco más de esta nueva travesía que ha iniciado en un país al que, según sus declaraciones, ama mucho.

¿Cómo te llega la propuesta de “Yo Soy”?

Es increíble la historia... Hace unos tres años vine a Lima cuando estaba de gira con Magneto y Mercurio, y vinimos a este programa (”Yo Soy”). Es más, hablé atrás de cámaras con Ricardo (Morán), pero nada en especial. Solo me impresionó muchísimo la producción, desde ese entonces me quedé con eso en la cabeza.

Ya en diciembre que tuve la primera llamada de los ejecutivos, ya tenía una referencia positiva dentro de mí. La verdad es que en este momento de mi carrera, después de todo lo que he podido hacer, me pareció atractivo aparecer en televisión y hacer un papel sincero y auténtico. Yo salté de Magneto, era medio tímido, luego a Fey, luego Belinda, a Rosario Flores, a Franco de Vita y así. Este “Mauri” es el que yo conozco.

¿Qué proyectos dejaste atrás por el COVID-19?

Con la pandemia todos los proyectos que estamos haciendo son a distancia. Había participado en un programa de televisión en California (Estados Unidos), pero ya lo terminé. Ahora estoy trabajando con una joven que estoy manejando, pero que aún está en la etapa de composición. Ella está viéndose con Tommy Torres y Leonel García. Es una sorpresa.

¿Por cuánto tiempo te quedas en “Yo soy”? ¿Será solo una temporada o aceptaría que sean más?

Bueno, vamos a ver si me aguantan (risas). Primero hay que ver que me aguanten los participantes, los otros jueces (risas)... No, no es cierto. Hay muy buena onda, mucha positividad acá. Nos hablamos en un lenguaje muy directo y fácil. Sobre otra temporada, hay que vivir proyecto por proyecto y yo voy a hacer esta temporada de batallas lo mejor que pueda. Estoy seguro que si todo sale bien, pues lo hablaremos. Vayamos un paso a la vez.

Sobre los comentarios... Ayer Yuri señaló que “esperaba ablandar tu corazón”... ¿Crees que lo logrará?

Ayayayay. En este caso, hacer un personaje tan histriónico como Yuri u otros requieren de muchos elementos como para hacer la imitación perfecta. A ella, desde el principio la considero una gran cantante. La he sentido, tal vez, un poquito mejor Yuri. Sin embargo, yo ya quiero ver quién va a ganador, no quién va a mejorar un poquito o se va a acercar al personaje. Yo estoy esperando, sino es el personaje, una imitación muy cercana.

Aun así Noelia Calle ha contado con su voto en las batallas...

Bueno, a veces te encuentras con contrincantes muy débiles y un maestro mío me decía: “Nunca te compares con lo peor, compárate con lo mejor”. Cuando le toquen los contrincantes de peso, es donde vamos a ver de qué está hecha.

¿A qué se refiere con la frase: “Me desconciertan mis compañeros”?

A mí me desconciertan cuando se dice: “Fue una presentación correcta”. Eso no existe. Bueno no es bueno, excelente es bueno. Me desconcierto por el público, debemos darles esa excelencia. No me gusta dar expectativas falsas, ni a concursantes de nivel medianos que se enfrentan a débiles. Yo quiero que grandes se enfrenten a grandes. A ver quién es mejor. Aumenta un poquito mi impaciencia, pero los comentarios son con cariño.

¿Te sientes descontento con el nivel de imitación?

No, es como todo. Nos estamos poniendo de acuerdo (con los jueces) a poner el listón así de alto. Yo conozco la historia de “Yo Soy”. Sé que hay un Calamaro que quiero ver; hay un Marilyn Manson que todos queremos ver; queremos a Dyango que es un campeón y quizá se nos aparece una Mon Laferte. Empiezas a ponerles contrincantes que elevan el nivel. El problema son los que tienen nivel más bajo, hay que indicar todo para que la mayoría tenga ese alto nivel. ¡Los que lo tienen, lo tienen, eh! Hay unos tremendos contrincantes.

¿Qué piensas de las críticas que te hacen en redes sociales por ser muy duro con los participantes?

Mi romance con Perú. Lo dije desde el principio, no hay mexicano que ame y quiera más al Perú que yo. Claro, eso no quiere decir que yo les guste en “Yo Soy”, pero todo indica que les gusté y si no les gusté, les llamé la atención. Ahora sí, soy quien soy, y me muestro de una manera sincera y respetuosa, porque soy respetuoso con mis juicios aunque sea exigente. La mayoría de veces me siento con buenos aliados en el público y eso me gusta.

¿Le molesta que lo comparen con Ricardo Morán? Él también es muy directo con los participantes

Yo no he sentido que me han comparado con él. Somos de manera maravillosa muy diferentes. Para mí Ricardo es un maestro, un campeón, un tipo valiente que cree en proyectos y los saca adelante. Su exigencia es real. Mi exigencia es real también, porque yo vengo del escenario y vengo de haber sido manager y de haber producido discos, pero no me desagrada que comparen la firmeza con la cual queremos llegar a la calidad. Si me comparan con alguien muy bueno como Ricardo, entonces bienvenido.

En una reciente entrevista Fey señaló que se sintió usada por su persona, ¿Qué dirías sobre esas declaraciones?

No he visto la nota. Fey y yo tenemos un pasado maravilloso, exitoso y, de manera personal, muy bueno. Como toda pareja que termina, siempre hay lastimaduras. Ella y yo, personalmente, las limpiamos en su momento. Nos perdonamos las cosas que habríamos hecho en nuestra juventud donde tuvimos mucho éxito, y eso no es nada fácil.

Teníamos veintitantos años y creamos un fenómeno tan grande como el de Fey (la artista). Es muy difícil. Todo eso para mí está perdonado. Yo tal vez fui ambicioso y es parte de mi persona. Sé que fue demasiado trabajo, pero también fue demasiado éxito. Yo tengo mi corazón contento, tranquilo y la onda entre nosotros, dentro de mí, es buena.

Para los participantes usted es se ha convertido en el reto de “Yo Soy”, ¿Qué les diría a los que ingresarán las próximas semanas?

A veces mi dureza parece extraña pero es para ayudarlos, para que puedan ganar, para tirarlos hacia arriba, no hacia abajo. A veces te tienen que hablar con firmeza para ver si lo quieres de verdad. Que den lo mejor de ellos. Al final, démosle al mejor público de Latinoamérica, que es Perú, el show que siempre merecen y mejor.

