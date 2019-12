La actriz mexicana Yolanda Andrade desea dejar en el pasado la polémica que se desató luego que diera a conocer públicamente que se había casado simbólicamente con Verónica Castro.

En una entrevista con “De Primera Mano”, la también conductora aseguró que le gustaría estar bien con la actriz. “A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas, estoy bien y seguimos siendo amigas, cada uno tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso, en el caso de ella, pues es que estábamos bien, no sé qué pasó” comentó Yolanda.

Andrade lamentó el retiro de la mamá de Cristian Castro del medio artístico y según aseguró, la decisión de la mexicana la perjudicó, pues muchos la señalaron como la responsable, por ello, le pidió que regrese a los escenarios.

“Por mi amor y honestidad yo me tuve que haber quedado callada, pero estaba hablando mi ex, o sea, no tiene nada que ver sus trofeos, ni su carrera ni nada, es más yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso para provocar esto, que la gente me odiara y que dijera ‘¡ay, se va a retirar (por su culpa)!’, imagínate alguien que se retira que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”, señaló.

Como se recuerda, en septiembre pasado, Andrade hizo la revelación que terminó por afectar tanto a Yolanda Andrade que optó por retirarse del ambiente artístico pues, según en el comunicado compartido en Instagram, no podía con la burla causado por la noticia.