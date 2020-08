Yolanda Andrada reveló que se sometió a una cirugía plástica para rejuvenecer su rostro. En un video publicado en YouTube, la conductora y actriz mexicana confesó a su compañera Montserrat Oliver los motivos por el que decidió operarse la cara y el cuello, además presentó unas imágenes del procedimiento.

En el clip, de más de 14 minutos, Yolanda comentó que para la cirugía no usaron ningún bisturí, lo único que le introdujeron fue una cánula, por lo que le hicieron dos hoyos detrás de las orejas.

“Lo que sucedió es que yo me hice una operación en mi cara… una cirugía láser impresionante. Lo único que me encajaron es una cosa aquí atrás (de las orejas). No se ve mucho”, señaló Yolanda Andrade a Montserrat Oliver.

En otro momento de la conversación, Yolanda aseguró que se realizó los “arreglitos” para cumplir un reto que hizo con un cirujano plástico que consistía en “rejuvenecerse diez años”.

Tras diez días de haberse sometido a la cirugía láser, Andrade dijo que no tenía ningún moretón, “todavía estoy hinchada obviamente”. “No tengo absolutamente nada (moretones), van a ver cómo el láser (modificó) el cuello le quitaron todo esto, tenía mucho párpado caído, me abrió el ojo. Estoy mucho mejor, estoy segura que me lo hice en un momento perfecto, con la persona correcta. Estoy súper bien”, expresó.

La conductora de “Montse y Joe” señaló que además de la operación también se sometió a otros tratamientos, como fototerapia LED facial y una mascarilla ácido hialurónico.

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Castro asegura que no se casó con Yolanda Andrade

Verónica Castro asegura que no se casó con Yolanda Andrade. (Video: Venga la alegría)