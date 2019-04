Paul Rudd recrea "You Spin Me Round" de Dead or Alive para Jimmy Fallon | VIDEO

En el marco de las promociones de "Avengers: Endgame", Jimmy Fallon y Paul Rudd recrearon en la más reciente edición de "The Tonigh Show" el icónico video de "You Spin Me Round (Like a Record)", de la banda británica Dead or Alive. El resultado es realmente sorprendente, y ya lo puedes ver en YouTube.

Paul Rudd, quien le da vida a Ant-Man en la cuarta cinta de "Los Vengadores", se presentó en el programa de Jimmy Fallon para hablar del filme, pero fue presentado de una manera muy peculiar.

►Netflix tendrá Paul Rudd por partida doble en "Living With Yourself"

►"Avengers: Endgame": Paul Rudd, el héroe que no envejece

El actor asumió en el videoclip el papel del desaparecido Pete Burns, mientras que Jimmy Fallon interpretó a Steve Coy, el baterista de Dead or Alive, con una peluca peliroja.

Jimmy Fallon y Paul Rudd recrean "You Spin Me Round (Like a Record)". (Fuente: YouTube)

En una entrevista posterior, el actor de "Avengers: Endgame" destacó lo difícil que fue imitar la forma de cantar de Pete Burns, quien acentuaba mucho las palabras. Además, bromeó con la reacción que tuvieron sus hijos cuando se comunicó con ellos caracterizado vía FaceTime.

"Los he traumatizado. Mi dijo me dijo pareces una participante de "Real Housewives" de Atlanta. Luego se corrigió y me dijo que de Orange County", relató Rudd, como se aprecia en este video de YouTube:



Paul Rudd habla de "You Spin Me Round (Like a Record)". (Fuente: YouTube)

Paul Rudd y Jimmy Fallon han recreado previamente varios videos musicales clásicos, entre ellos "Too Much Time On My Hands" de Styx y "King of Wishful Thinking" de Go West.