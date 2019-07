Kylie Jenner defendió a Jordyn Woods tras escándalo de infidelidad | FOTOS

Han pasado algunos meses desde que se reveló el último escándalo del clan Kardashian: Tristan Thompson le fue infiel –nuevamente- a Khloé Kardashian con Jordyn Woods, la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner; sin embargo, la historia parece nunca acabar.

En la reciente emisión del reality show “Keeping Up With The Kardashians”, la joven modelo se pronunció al respecto del escándalo, y su reacción generó una gran polémica.

Y es que ante la tensa situación en la que se encontraba, Kylie Jenner llamó a Kim Kardashian para pedirle que dejaran de “hacerle bullying” a Jordyn Woods.

Esto después de que Kim publicara un storie en su cuenta oficial de Instagram cantando “Don't mess with my man”, de Nivea con Brandon y Brian Casey, un claro mensaje hacia quien había sido una amiga íntima de las hermanas.

"Somos mucho mejor que todo esto. Todos los insultos y lo que se está leyendo en Internet no está bien. No necesitamos hacerle bullying a nadie", pidió la hermana menor del clan Kardashian-Jenner antes de romper en llanto.

"Anoche me contactó y me preguntó si me importaba que viniera a buscar algunas cosas que había dejado en casa. Pasó a recogerlas y sólo por su mirada. Es evidente que está pasándolo mal", agregó Kylie Jenner en medio de todo el escándalo.

Cabe señalar que en ese momento, las famosas hermanas se encontraban inmersas en un gran dilema, pero con el pasar de las semanas todo se fue calmando. Incluso se habla de una posible reconciliación entre Kylie Jenner y Jordyn Woods.

Además, el basquetbolista Tristan Thompson no dudó en mandarle un conmovedor mensaje de cumpleaños a la madre de su hija True a través de Instagram.