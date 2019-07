Miss México protagoniza incómodo momento en TV por defender el sentido de los concursos de belleza

La mexicana Vanessa Ponce de León, actual Miss Mundo 2019, protagonizó un incómodo momento en la televisión británica cuando el periodista Piers Morgan insistió en discutir sobre el sentido de los certámenes de belleza. Para él, como el nombre lo dice, se trata de los atributos físicos femeninos; para la modelo, es sobre realizar actividades que cambien el mundo.

La entrevista -que se viralizó en YouTube- inicia con una pregunta puntual a la mexicana: ¿Por qué había pedido que no se le presente como "modelo"? La respuesta de la 'reina' fue que había dedicado 5 años de su vida a realizar actividades no remuneradas, que, efectivamente, había hecho trabajos como modelo, pero que su ocasión real era "voluntaria a tiempo completo".

Entonces Piers Morgan le increpó: "Vanessa, este es mi punto, creo que no debería avergonzarte ser terriblemente bella. Cuando crecía, me encantaba ver el Miss Mundo porque quería ver gente bonita. ¿Cuándo se volvió un crimen ser hermoso? No deberías tener que defenderte o decir que estás cambiando el mundo o salvando el planeta y sus problemas, solo sé bonita".

Con mucha elocuencia, la Miss Mundo 2019 defendió su punto de vista y argumentó: "Tenemos todas un propósito, proyectos en nuestros países por los que velamos". El periodista la interrumpió para explicarle que no discutía sobre su deseo de utilizar su influencia de manera positiva, pero que el sentido de los certámenes de belleza era lo físico.

"Yo sé por qué me gusta el Miss Mundo y tú ganaste por ser la más bonita (...) No ganaste por tus pensamientos sobre la paz mundial, ganaste porque eres la que se ve mejor", dijo Morgan. Vanessa Ponce de León se defendió diciéndole que habían chicas mucho más guapas y que ella ganó por ser la "más apasionada" con su proyecto altruista.

"Eso te deben haber dicho, pero no es por eso porque eres Miss Mundo, lo eres porque eres bonita", insistió el periodista.

La discusión terminó con una invitación al presentador a ser parte de la final de la próxima edición del concurso.

"¿Voy a ser jurado del Miss Mundo? ¡Eso es fantástico!", bromeó Piers Morgan.

Vanessa Ponce de León en "Good Morning, Britain". (Fuente: YouTube)

Luego de la entrevista, el periodista utilizó su cuenta de Instagram para bromear sobre las reacciones generadas por el debate involuntario. "Mi trabajo apesta. Amé conocerte, Vanessa Ponce de León".

La mexicana respondió con la siguiente frase: "Creo que salió genial, Pierse. Esperamos tenerte como jurado en la final del Miss Mundo. Además, te dejaré mis datos para ser co-animadora".