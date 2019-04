Priyanka Chopra: la actriz reveló el detalle por el cual se enamoró de Nick Jonas | FOTOS Y VIDEO

Priyanka Chopra no siempre estuvo segura de su relación con Nick Jonas. Esta semana, habló sobre las cualidades de su esposo, el integrante de los Jonas Brothers, y admitió que cuando empezaron a salir ella pensaba que no llegarían muy lejos ya que "juzgó al libro por su portada".

La actriz de Bollywood asistió al evento "Women in the World Summit 2019" en Nueva York, evento que reúne a diversas mujeres que sean líderes, y dio su romántica declaración. Durante su presentación, Priyanka Chopra habló sobre su relación con Nick Jonas y los comienzos de la misma.

"Conozco a Nick desde hace dos años y confieso que nunca imaginé que lo nuestro fuera a acabar como terminó. Pero la culpa era mía, yo tenía una idea preconcebida sobre Nick. Juzgué al libro solo por la portada y afortunadamente, a los pocos meses de empezar a salir, me llevé una sorpresa", manifestó la actriz.

"Pese a que no lo parezca, es un chico muy maduro y extremadamente inteligente. Además, él es el que hace que mantenga los pies en el suelo, porque yo soy una chica muy salvaje acostumbrada a hacer siempre lo que quiero y él me apoya en todas mis locuras", agregó en su declaración.

Asimismo, Priyanka Chopra reveló cuál fue el momento principal de sus salidas, donde reconoció que Nick Jonas "es una buena persona".



"Yo descubrí lo buena persona que es en una de las primeras citas que tuvimos, cuando todavía salíamos con amigos y no nos atrevíamos a ir solos. Estábamos pasándolo muy bien, pero yo les dije que me tenía que ir temprano porque al día siguiente tenía una reunión de trabajo", recordó.

"Me sentía tan mal por ello, estaba tan segura de que a Nick no le iba a molestar tanto que me marchara tan temprano, que me pasé toda la noche dándole indirectas sobre lo poco que me importaba si él decidía cancelar nuestra siguiente cita después de lo que le había hecho, pero como decía antes, es muy listo y se dio en cuenta de mis intenciones", continuó.

"Así que, en un momento de la noche, Nick me llevó lejos del grupo y me dijo que no era estúpido, que sabía lo que estaba intentando hacer pero que él nunca sería uno de esos hombres que le dicen a su pareja que cancelen sus planes para estar con él. Que sabía lo mucho que yo había trabajado para estar donde estaba y que por eso estaba seguro de que, si yo hubiera podido cancelar esa reunión, ya la habría cancelado", puntualizó la actriz.

Luego, cuando Priyanka se fue, Nick llevó a cenar a los amigos de su novia, a los que todavía no conocía demasiado, mientras esperaban que la actriz termine sus compromisos laborales. "Él dio crédito a lo que yo hago, y eso es algo que hizo que mi cabeza explotara y me diera cuenta de que él era el hombre con el que quería casarme", declaró la actriz.