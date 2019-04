Jason Momoa se afeita la barba que mantenía desde 2012 y deja en shock a sus fans

Es como si fuera otra persona. Jason Momoa, conocido por su papel en Game of Thrones e interpretar a Aquaman en la gran pantalla, ha decidido afeitarse la barba, algo que no hacía desde 2012 y no vas a creer cómo quedó. El video es viral en YouTube.



Jason Momoa se ha convertido en uno de los actores más atractivos de Hollywood gracias a su imagen de hombre rudo y desaliñado, desde que apareció como el Khal Drogo en la serie Game of Thrones. Así que cuesta imaginárselo con la cara libre de pelo.



Pues resulta que ahora podremos ver a Jason Momoa con el rostro libre de pelo. El actor ha decidido afeitarse por una buena causa, algo que explica en un video compartido a través de YouTube y donde vemos cómo pasa de ser un hombre con barba a uno sin.

“Quiero hacer esto para concienciar de que los plásticos están matando a nuestro planeta”, dice Momoa en el video llamado “Infinitely Recyclable” (Infinitamente reciclable). En ese momento vemos al actor comenzando a pasarse la máquina de afeitar.

“Estoy afeitándome esta bestia, es hora de hacer un cambio. Un cambio a mejor... por mis hijos, por nuestros hijos, por el mundo. Hagamos un cambio positivo por la salud de nuestro planeta. Limpiemos nuestros océanos, nuestra tierra. únete a mí en este viaje. Hagamos un cambio hacia el reciclaje infinito del aluminio”, anima Jason Momoa en el video viral en YouTube.