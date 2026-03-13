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Yumi Matsuzawa llegará a Perú como invitada especial del Día del Cómic Festival 2026. (Foto: Instagram)
Yumi Matsuzawa llegará a Perú como invitada especial del Día del Cómic Festival 2026. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La cantante japonesa Yumi Matsuzawa será una de las principales invitadas internacionales del Día del Cómic Festival 2026, evento que reunirá a miles de fanáticos del anime, cómics y cultura geek en la ciudad de Lima.

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