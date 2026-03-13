La cantante japonesa Yumi Matsuzawa será una de las principales invitadas internacionales del Día del Cómic Festival 2026, evento que reunirá a miles de fanáticos del anime, cómics y cultura geek en la ciudad de Lima.

La reconocida intérprete del género anisong participará del 1 al 3 de mayo con diversas actividades para el público, incluyendo sesiones de fotos, firmas de autógrafos y un esperado concierto sinfónico que promete emocionar a los seguidores del anime.

El Día del Cómic Festival regresará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en la avenida General Felipe Salaverry 1600, en el distrito de Jesús María.

Durante cuatro días, el evento ofrecerá una programación dedicada al cómic, anime, cine, series, videojuegos y entretenimiento, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de cultura pop en el país. Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.

Con más de tres décadas de trayectoria, Yumi Matsuzawa es considerada una de las voces más representativas del anisong, el género musical asociado al anime japonés. Su carrera artística comenzó en 1996 luego de ganar un concurso organizado por la productora Pioneer LDC, logro que le permitió iniciar su camino en la industria musical japonesa.

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Su debut llegó con el sencillo “You Get to Burning”, tema de apertura del anime Martian Successor Nadesico. La canción alcanzó gran popularidad entre los fanáticos del anime y marcó el inicio de una carrera que la llevaría a interpretar múltiples canciones para producciones animadas que se convirtieron en clásicos del género.

La programación del Día del Cómic Festival también incluirá invitados del mundo del cine y la televisión. Entre ellos destaca el actor colombiano Jorge Enrique Abello, ampliamente recordado por su papel de ‘Don Armando’ en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, una de las producciones latinoamericanas más populares de todos los tiempos.