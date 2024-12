La artista mexicana Yuri se pronunció sobre el estado de la voz de su colega y compatriota Luis Miguel, asegurando que necesita descanso porque “ya no llega a los altos”. En uan reciente entrevista con Maxine Woodside, la artista contó que asistió a un concierto del ‘Sol de México’, junto a su hija, y notó un evidente desgaste en su voz.

Según dijo Yuri, su preocupación gira en torno al agotamiento de la voz que tiene Luis Miguel, lo cual sería resultado de su apretada agenda de conciertos. “Esa voz tiene que descansar”, advirtió la cantante.

“Fui a verlo con mi hija, porque mi hija es fan y sobre todo sus amiguitas, fui a verlo, pero no pedí verlo porque es muy raro. No es un compañero que le guste compartir, mejor me quedo con la idea de que algún día fue mi amigo, muy bonito”, explicó Yuri.

“Lo que sí noté es que su gargantita no está igual porque tiene tanta chamba que no descansa, que bárbaro, como le hace. Esa voz tiene que descansar, no descansa nada, ninguna voz aguanta eso… Ya lo vi, muy deteriorada su voz, ya no llegaba a los altos”, agregó.

Cabe señalar que, en el pasado, Luis Miguel extendió su mano para ayudar a Yuri en un momento complicado de su vida. Según recordó, fue el ‘Sol de México’ quien le ofreció uno de sus departamentos cuando ella decidió huir con su entonces novio, Fernando Iriarte, hijo de la periodista Maxine Woodside, tras una presentación en los premios TVyNovelas. En aquella oportunidad, la cantante declinó la oferta.

En una pasada entrevista con “El Gordo y la Flaca”, Yuri aclaró que nunca tuvo un romance con Luis Miguel, ya que “él siempre me vio como su cuata”. Según dijo, le hubiese encantado mantener un romance con su colega, pero nunca se dio.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia se presentaron en la preventa de América TV