Zac Efron: biografía, historia y todo sobre el protagonista de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Zac Efron biografía e historia | Zac Efron está en boca de todos por el estreno de la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile en Netflix. El actor se tuvo que poner en los zapatos del asesino serial Ted Bundy, el hombre que llegó a asesinar a más de 30 mujeres desde finales de la década de los 60 hasta que fue arrestado por primera vez a mediados de los 70.

A pesar de que la película gira en torno a la vida y a los crímenes de Bundy, el director y documentalista Joe Berlinger quiso enfocar este nuevo filme desde otra perspectiva: la de Liz, quien durante muchos años se negó a creer la verdad sobre su pareja y le defendió incansablemente.



En conversación con el diario El Comercio, Zac Efron cuenta la razón por la cual aceptó el papel que era sumamente diferente a todos los que ha interpretado a lo largo de su carrera profesional.



“Tenía grandes preocupaciones. De hecho, antes sentí una especie de aversión en relación a interpretar a Ted Bundy o a cualquier tipo de asesino. […] Por muchos años fue así. Ya había leído un par de fragmentos del guion y no estaba interesado en hacerlo. Pero, cuando Joe [Berlinger, el director] dos años más tarde me enseñó el giro que le había dado, lo volvimos a leer y después de escucharlo hablar sobre el proyecto, supe que se trataba de algo mucho más grande de lo que estaba escrito. Siendo específicos, lo que más me gustó es que Joe está contando esta historia de una forma en la que nadie antes lo había hecho. Lo hizo mucho más interesante para que como actor pudiera proyectarlo. Se cuenta desde la perspectiva de la persona, sus motivaciones y lo que hacía que él se comporte así. Otra cosa que también me gustó mucho es que se puede saber cómo fue estar ahí y vivir con eso desde la perspectiva del personaje de Lily Collins [interpreta a su pareja, Elizabeth Kloepfer] y todo lo ella que vivió. Es una mirada bastante única contar la historia desde el lado de la chica con la que estuvo por tantos años”.

Sin duda fue una decisión difícil para el actor que ganó fama mundial al interpretar al popular ídolo juvenil Troy Bolton en los filmes musicales "High School Musical". En esta nota te contaremos más sobre la vida de actor de 32 años.

BIOGRAFÍA DE ZAC EFRON

Zachary Daavid Alexander, mejor conocido en el mundo del cine como Zac Efron, nació el 18 de octubre de 1987 en San Luis Obispo, California y es hijo de David Efron y Starla Baskett.



A los 11 años, su padre lo motivó para que entre al mundo de la actuación y empezó a realizar sus primeros pinitos como actor en obras teatrales. Su debut televisivo tiene lugar con un pequeño papel episódico en la serie protagonizada por Nathan Fillion ‘Firefly’, y los siguientes años continúa haciendo diversas apariciones en la pequeña pantalla como en ‘Urgencias’, ‘El guardián’, ‘CSI: Miami’ o ‘Navy: Investigación criminal’.



TRAYECTORIA EN EL CINE Y TELEVISIÓN

En 2004 comienza a ser conocido por el público gracias a su papel en la serie ‘Summerland’, en la que interpreta a un valiente surfista. En 2006, y gracias a sus dotes como cantante, protagoniza la película para televisión ‘High School Musical’ y poco después sería elegido por John Travolta para coprotagonizar el musical ‘Hairspray’.



En 2007 y 2008 vuelve a meterse en la piel de Troy Bolton en ‘High School Musical 2’ y ‘High School Musical 3’ respectivamente, esta última estrenada en pantalla grande. Posteriormente el actor inicia una prometedora carrera en Hollywood con filmes como ’17 otra vez’ o ‘Siempre a mi lado’.



También tuvo un gran desenvolvimiento en películas de comedia, así que participó en las cintas Neighbors (Malditos Vecinos) y su secuela Neighbors 2: Sorority Rising en 2014 y 2016. En Mike and Dave Need Wedding Dates de 2016, se iba a una boda a Hawai junto a Adam DeVine, Anna Kendrick y Aubrey Plaza; y actuó con Robert De Niro en la comedia Dirty Grandpa; y en 2017 junto con La Roca Dwayne Johnson hizo de vigilante de la playa en Baywatch y junto con Hugh Jackman protagoniza el musical estadounidense El gran showman.



DATOS PERSONALES

El actor también es amante de los deportes y sobre todo del golf, el esquí, el snowboard, la escalada y el surf. En su tiempo de ocio toca el piano y la guitarra, así como también arregla los autos antiguos de su abuelo: un Dorlean y un Mustang del 65.



Fue novio de Vanessa Hudgens, su compañera de reparto en “High School Musical”. Más tarde fue pareja de también de las actrices Lily Collins, de Halston Sage, Michelle Rodriguez y de Sami Miro.



Por estos últimos meses, se le ha involucrado con la cantante y actriz Selena Gomez, pero quedó en rumores, ya que hace poco sorprendió a todos con una cercana amistad con la nadadora olímpica Sarah Bro. Aunque ni uno de los dos ha comentado al respecto, según la prensa internacional, la pareja ha sido vista en diversas ocasiones y su actividad en redes sociales también denota que entre ellos hay algo más que una amistad.



FILMOGRAFÍA

CINE

2003: Melinda’s World.

2005: The Derby Stallion.

2008: High School Musical 3: Senior Year

2009: 17 Again.

2009: Me and Orson Welles.

2010: Charlie St. Cloud.

2011: New Year’s Eve.

2012: Liberal Arts.

2012: Dr. Seuss’ The Lorax.

2012: The Lucky One.

2012: The Paperboy.

2012: At Any Price.

2013: Parkland.

2014: That Awkward Moment.

2014: Neighbors.

2015: We Are Your Friends.

2016: Dirty Grandpa.

2016: Neighbors 2: Sorority Rising.

2016: Mike and Dave Need Wedding Dates.

2016: The Disaster Artist.

2017 : Baywatch.

2017: The Greatest Showman.

2018: Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile.

2019: The Beach Bum

2020: Scoob



TELEVISIÓN

2002: Firefly (Episodio: “A salvo”).

2003: The Big Wide World of Carl Laemke.

2003: The Guardian (Episodio: “Sin Consentimiento”).

2003: ER (Episodio: “Querida Abby”).

2004: Miracle Run.

2004: Triple Play.

2004-2005: Summerland (16 episodios).

2005: CSI Miami (Episodio: “Sexo & Impuestos”).

2005: The Replacements (Episodios: “Davey Hunkerhoff” y “Ratted Out”).

2006: Heist (Episodio: “Piloto”).

2006: The Suite Life of Zack and Cody (Episodio: “Parejas extrañas”).

2006: NCIS (Episodio: “Decepción”).

2006: If You Lived Here, You’d be Home Now.

2006: High School Musical.

2007: Hairspray.

2007: High School Musical 2.

2008: High School Musical 3: Senior Year.

2008: Robot Chicken (Episodio: “Dile a mi mamá”).

2009: Robot Chicken (Episodio: “Las amo a ellas”).

2009: Saturday Night Live (Episodios: 2).

2009: Entourage (Episodio: “Pinceladas sobre seguridad”).

2010: Robot Chicken (Episodios: “Robot Chicken: Star Wars Episode III”).



DISCOGRAFÍA

2006: High School Musical.

2007: Hairspray (junto al elenco de la película Hairspray).

High School Musical 2: 2007.

High School Musical 3: Fin de curso: 2008.



PREMIOS GANADOS

- Premio Teen Choice Awards a mejor actor, por High School Musical: 2006.

- Premio Teen Choice Awards a mejor actor, por High School Musical 2: 2007.

- Premio Kids Choice Awards a mejor actor, por High School Musical 2: 2007.

- Premio Hollywood Film Award a elenco del año en Hairspray: 2007.

- Premio Young Hollywood Award a mejor actor, por Hairspray: 2007.

- Premio MTV Movie Awards a mejor actor revelación, por Hairspray: 2008.

- Premio Teen Choice Awards a mejor actor, por High School Musical 3: Senior Year: 2009.

- Premio MTV Movie Awards a mejor actor revelación, High School Musical 3: Senior Year: 2009.

- Premio Maui Film Festival a la estrella resplandeciente, por High School Musical 3: Senior Year y 17 again: 2010.

- Premio People’s Choice Awards a Estrella de película favorita menor de 25 años: 2011.

- Premio Teen Choice Awards a Mejor ícono en la Alfombra Roja 2011.

- Premio Teen Choice Awards a Actor de película: Drama, en The Lucky One: 2012.

- Premio Teen Choice Awards a Actor de película: Romance, en The Lucky One: 2012.

- Premio People’s Choice Awards por Actor dramático favorito en The Lucky One: 2013.

- Premio MTV Movie Awards a Mejor interpretación sin camisa en That Awkward Moment: 2014.



