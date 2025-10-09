Zaperoko fue la encargada de abrir el concierto de Agua Marina la noche del atentado ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos. Su director, Jhonny Peña, relató que actuaron como teloneros apenas una hora antes de los disparos, sin imaginar que el espectáculo terminaría en un hecho de violencia. “Nos pudo haber sucedido a nosotros”, expresó con preocupación, recordando que compartieron escenario bajo las mismas condiciones en las que se produjo el ataque.

Peña precisó que su presentación se desarrolló entre las 7:30 y 8:30 p.m., justo antes de la actuación principal de Agua Marina. Al enterarse de lo ocurrido, contó que su agrupación sintió miedo y consternación por la vulnerabilidad que viven los artistas en el país. “Fue impactante saber que habíamos estado allí tan poco tiempo antes”, comentó a “América Hoy”.

Jhonny Peña lamentó que los intérpretes de cumbia estén expuestos a situaciones de riesgo constantes y que los atentados recientes revelen un problema que va más allá del entretenimiento: la inseguridad y el crimen organizado que acechan a la industria musical peruana.

Además, Peña confirmó que Zaperoko también ha sido víctima de extorsiones, al igual que otras agrupaciones del medio. Señaló que han recibido mensajes en los que les exigen dinero a cambio de no atentar contra su integridad o la de su público.

“Nos piden dinero, pero ya sabemos que las denuncias no tienen efecto; nosotros mismos, por nuestros propios medios, tenemos que cuidarnos”, declaró el músico durante una entrevista televisiva, reflejando la sensación de desprotección que sienten frente a la inacción de las autoridades.

Para el líder de Zaperoko, lo que viven los artistas peruanos se ha convertido en “una guerra” marcada por amenazas, inseguridad en las giras y falta de garantías para trabajar con tranquilidad. “El Estado tiene que intervenir antes de que lamentemos una tragedia mayor”, advirtió.