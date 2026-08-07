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Los actores de la saga "Spiderman" contrajeron matrimonio en un ceremonia íntima, rodeada de estrictas medidas de privacidad, donde se reunieron familiares y amigos cercanos. (Foto: Andreas Solaro / AFP)
Los actores de la saga "Spiderman" contrajeron matrimonio en un ceremonia íntima, rodeada de estrictas medidas de privacidad, donde se reunieron familiares y amigos cercanos. (Foto: Andreas Solaro / AFP)
Por Agencia EFE

El actor británico Tom Holland y la estadounidense Zendaya celebraron este jueves una ceremonia por su reciente boda en un lujoso hotel en Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal del protagonista de “Spider- Man: New Brand Day” al sureste de Londres.

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