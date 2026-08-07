El actor británico Tom Holland y la estadounidense Zendaya celebraron este jueves una ceremonia por su reciente boda en un lujoso hotel en Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal del protagonista de “Spider- Man: New Brand Day” al sureste de Londres.

No existen todavía fotos del evento porque el diario The Sun revela que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes.

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Tom Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses según reveló el actor en una entrevista, pero la celebración pública, que han mantenido en secreto, no se hizo hasta hoy.

Zendaya y Tom Holland se lucen juntos en la alfombra roja de “Spider-Man: Brand New Day”. (Foto: Thomas Coex / AFP)

Según The Sun, el alquiler del hotel donde ha tenido lugar la ceremonia ha costado medio millón de libras (580.000 euros), al tratarse de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.

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Los dos actores se conocieron en 2016 durante el rodaje de “Spiderman: Homecoming” y se comprometieron en 2024, pero desde entonces han mantenido en secreto sus planes de boda.

Zendaya y Tom Holland dieron vida a la pareja de Mary Jane y Peter Parker en la nueva saga de Spiderman. Luego varias películas juntos, el amor ficticio se volvió real luego de que dieran a conocer al mundo su nueva relación. (Foto: IG @tomholland2013)

Han vuelto a coincidir en el último fenómeno cinematográfico del año, “La odisea” de Christopher Nolan, convirtiéndose en una de las parejas más glamurosas de Hollywood.