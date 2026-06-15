Resumen

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Zendaya y Tom Holland se lucen juntos en la alfombra roja de “Spider-Man: Brand New Day”. (Foto: Thomas Coex / AFP)
Zendaya y Tom Holland se lucen juntos en la alfombra roja de “Spider-Man: Brand New Day”. (Foto: Thomas Coex / AFP)
Por Redacción EC

Zendaya y Tom Holland asistieron juntos a la presentación oficial de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película del popular superhéroe de Marvel Studios. Durante el avant premiere, realizado en Madrid, España, la pareja hizo su paso por la alfombra roja, ambos lucieron ‘looks’ combinados y elegantes.

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