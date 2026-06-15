Zendaya y Tom Holland asistieron juntos a la presentación oficial de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película del popular superhéroe de Marvel Studios. Durante el avant premiere, realizado en Madrid, España, la pareja hizo su paso por la alfombra roja, ambos lucieron ‘looks’ combinados y elegantes.

El evento se realizó en un exclusivo hotel de Madrid y formó parte de las primeras actividades promocionales de la nueva entrega cinematográfica de Marvel. La aparición de Zendaya y Tom Holland fueron una de las más comentadas del evento, ya que sería la primera vez que se lucen juntos tras su presunto matrimonio.

Zendaya llegó con un elegante vestido negro de Christian Cowan de la colección Fall/Winter 2026. La pieza destacó por su estructura y por la incorporación de flecos, un elemento que aportaba movimiento al diseño. Complementó su look con un reloj Rolex y joyas de Steffere, una combinación que integró referencias al glamour clásico con detalles de estilo contemporáneo.

Zendaya y Tom Holland se lucen juntos en la alfombra roja de “Spider-Man: Brand New Day”. (Foto: Thomas Coex / AFP)

Por su parte, Tom Holland optó por un atuendo de inspiración contemporánea compuesto por un conjunto negro, una camisa roja y una corbata oscura. El actor mantuvo un perfil relajado durante la presentación, aunque no evitó despertar el interés de la prensa por su relación con Zendaya.

La reaparición de ambos ocurre meses después de que surgieran especulaciones sobre un supuesto matrimonio secreto, al que solo habrían asistido amigos cercanos a los famosos y familiares.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente esos rumores, una declaración previa de Zendaya sobre un “día hermoso” fue interpretada por muchos como una posible referencia a una boda privada, aunque no hay mayores detalles sobre la celebración.

Zendaya y Tom Holland se lucen juntos en la alfombra roja de “Spider-Man: Brand New Day”. (Foto: Thomas Coex / AFP)

Sobre la película, “Spider-Man: Brand New Day” retomará la historia de ‘Peter Parker’ cuatro años después de los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home”. La producción buscará igualar el éxito de su antecesora y llegará a los cines de Latinoamérica el próximo 30 de julio de 2026.