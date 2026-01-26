Escuchar
(2 min)
Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol. (Foto: Instagram)

Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol. (Foto: Instagram)
Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El reguetonero puertorriqueño Zion se encuentra detenido este lunes por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, según las leyes de tránsito locales, informaron las autoridades.

Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood
Famosos

Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales por vandalizar letrero de Hollywood

Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol
Famosos

Zion fue detenido por presuntamente conducir bajos los efectos del alcohol

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

Abogados de Julio Iglesias lamentan el “linchamiento público” que ha sufrido
Famosos

Abogados de Julio Iglesias lamentan el “linchamiento público” que ha sufrido