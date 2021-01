La actriz Zoë Kravitz (”High Fidelity”, “Fantastic Beasts”) empieza el año 2020 con un nuevo propósito: divorciarse de Karl Glusman, con quien contrajo matrimonio en París en junio de 2019; hace apenas 18 meses.

Fue un representante de La hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet quien confirmó la noticia de la ruptura a la revista People; sin embargo, hasta el momento ninguno de los actores ha emitido ningún comunicado o brindado alguna declaración sobre este hecho.

Según la información a la que accedió la citada publicación, la protagonista de “Big Little Lies”, de 32 años, presentó la demanda el pasado 23 de diciembre; sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos que la llevaron a tomar la radical decisión.

La noticia ha sorprendido a todos, ya que no habían rumores de problemas o crisis de la pareja. Incluso, en medio de la pandemia, Zoë Kravitz le dedicó un tierno mensaje -que aún no ha borrado de sus redes sociales- a Karl Glusman, por su primer aniversario de bodas.

“Un año”, escribió junto a una foto en blanco y negro que posteó en su cuenta de Instagram en la que aparecen ambos posando abrazados. En tanto, Glusman ha eliminado todas las fotos que tenía en esta red social y solo ha dejado un par de publicaciones.

Zoë Kravitz y Karl Glusman empezaron a salir en octubre de 2016. Dos años después, durante una entrevista con Rolling Stone, la actriz reveló la noticia de su compromiso. “Sí, estoy comprometida... No se lo he contado a nadie todavía, quiero decir, no se lo he contado al mundo. Quería mantenerlo en privado”, dijo en aquella oportunidad.

La pareja se casó en junio de 2019 en París (Francia), en una mansión del siglo XVIII de propiedad de Lenny Kravitz. A la ceremonia no podía falta Lisa Bonet, su madre, quien llegó acompañada de su esposo, Jason Momoa, así como estrellas de Hollywood que son amigos de la pareja, como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, entre muchas más.

