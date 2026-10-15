La modelo peruana Zuliet Seminario regresó al Perú tras su participación en el Miss Grand International 2026, realizado en Tailandia, y sostuvo que los certámenes de belleza requieren aportes adicionales a la imagen o al desempeño en el escenario.

Seminario culminó su presentación en el Top 25 durante la gala final del 10 de octubre realizada en Bangkok, donde la representante de Tanzania, Jihan Dimack, obtuvo la corona.

“A ver, esto es un negocio, es un negocio. Entonces, como empresa, siempre voy a buscar algo que a mí me aporte y me sume y... ¿sabes? Y yo puedo ser bonita, puedo tener la mejor pasarela, puedo hacer muchas cosas”, dijo al inicio.

Agregando: “Ay, es que no quiero comparar, pero... Pero ya. Es como que siempre voy a buscar algo más allá de solo una chica bellísima”.

Posición de Jessica Newton, directora del Miss Perú

En tanto, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, se pronunció sobre las declaraciones de Seminario y el resultado general de la competencia.

“Todas las plataformas son un negocio. Eso es algo que no podemos negar”, manifestó Newton al podcast Q’Bochinche. “Parte de crecer es aceptar los resultados, es respetar a todas las personas que compiten contigo”, agregó.

“Nadie sabe qué pasa detrás de cada candidata, nadie sabe qué está buscando el certamen internacional”, finalizó la empresaria.

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