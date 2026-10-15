La modelo peruana quedó fuera del Top 11 en el certamen internacional | Foto: Captura de Instagram (@zuliet_seminario01)
La modelo peruana quedó fuera del Top 11 en el certamen internacional | Foto: Captura de Instagram (@zuliet_seminario01)
Por Redacción EC

La modelo peruana Zuliet Seminario regresó al Perú tras su participación en el Miss Grand International 2026, realizado en Tailandia, y sostuvo que los certámenes de belleza requieren aportes adicionales a la imagen o al desempeño en el escenario.

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