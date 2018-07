Pedro Suárez Vértiz ha generado gran controversia en redes sociales por recomendarle a un participante de "Los 4 finalistas" variar de género musical. Le dijo que de seguir haciendo música criolla, solo encontrará trabajo en el mes de julio.

El rockero nacional destacó el talento artístico del participante Pedro Crisano, sin embargo le advirtió: "Tienes un buen nivel en música criolla, pero es mi deber advertirte que si no varias, solo tendrás chamba en Fiestas Patrias. De todas maneras extraordinaria presentación".

El comentario de Pedro sorprendió a Eva Ayllón. La destacada intérprete de música criolla sostuvo: "Mira, Pedrito, ya me estás asando. Hay que fomentar nuestra música, no solamente de rock vive el Perú. Yo estoy aquí justamente para eso. Sabes por qué pasa eso, porque no hay programas para fomentar el talento que tenemos", dijo.

Al conocer la reacción de Eva, el rockero nacional, responsable de temas como: "Me elevé", "Un vino, una cerveza", entre otros, lanzó un segundo comentario:

"Eva, tú eres de catálogo y taquillera. Lo llenas todo. He visto con mis propios ojos a Alejandro Sáenz y Fito Páez agachados besándote la mano. Y sabes que no miento, sostuvo.

"Eres un caso único, pero debes admitir, que a los jóvenes que cantan criollo no los tratan como a ti". ¿Sí o no?", enfatizó.

Pedro Suárez Vértiz comparte el jurado de "Los 4 finalistas" con los cantantes Chyno, Eva Ayllón y Deyvis Orosco.

El programa del domingo 1 de julio, tuvo como jurados, además de Pedro Suárez Vértiz y Eva Ayllón, a Ezio Oliva y Pelo D'Ambrosio.

"Los 4 finalistas" tiene en la producción a Rayo en La Botella, misma productora que hizo posible "Yo soy".