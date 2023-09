A un mes del fallecimiento de Kevin Pedraza, quien perdió la vida en un accidente de tránsito el 15 de agosto pasado a los 19 años, sus amigos, familiares y seguidores lo siguen recordando.

Este es el caso de Jhanina Tocto, quien fue pareja del intérprete. Por medio de sus redes sociales, la joven publicó un emotivo mensaje en el que expresaba el amor que tuvo por el artista norteño.

“Un mes de tu partida, mi vidita, te fuiste sin despedirte, duele tanto. Todo parece una pesadilla, no es fácil creer que ya no estás aquí con nosotros, Keni. Mi amor ese día que te fuiste supe el amor incondicional que tuve hacia ti”, inició su mensaje Tocto.

La foto que Jhanina compartió fue una en la que se ven las manos de ella junto con la del cantante, quienes llevan puestos pulseras con las iniciales de sus nombres. Al finalizar su mensaje, la joven colocó una serie de emojis dejando entrever que habría existido un compromiso marital entre ambos.

“Se me empaparon los ojos sabiendo que ya no te volvería a ver, pero sé que me amaste y siempre vas a estar a mi lado porque eres y serás siempre parte de mi vida y al que siempre voy a amar con todo mi corazón. Te amo”, recordó Jhanina.

¿Quién fue Kevin Pedraza?

Kevin Pedraza fue un músico peruano, que a sus 19 años, tuvo su propia orquesta llamada “La auténtica pasión”. Cobró fama en el norte del país con su peculiar tono de voz.

Falleció el 15 de agosto de 2023 mientras se dirigía de la universidad en donde estudiaba hacia su casa, fue cuando manejaba su motocicleta cuando impactó contra un camión dejándolo mal herido, lo que posteriormente derivó en su deceso.