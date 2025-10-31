Thalía Vera, ingeniera y actual Miss Región La Libertad, ha denunciado a la organización del Miss Perú, dirigida por Jessica Newton, por presunta estafa e irregularidades relacionadas con la legitimidad de su título.

La acusación fue presentada por Vera en una entrevista con ‘Arriba mi gente’, donde afirmó que su coronación como Miss Región La Libertad, otorgado en un concurso avalado por la organización de Jessica Newton, no corresponde a la franquicia oficial.

El cuestionamiento surgió cuando Eder Peláez, quien asegura tener registrada la marca “Miss La Libertad” en Indecopi, le advirtió que su banda era incorrecta, pues el título oficial, debería decir “Miss Perú Región La Libertad” y no solo “Miss Región La Libertad”, sostuvo.

Vera expresó su “decepción total” e indicó sentirse estafada. " No solo ponen en tela de juicio el trabajo que vengo realizando como reina, sino también mi trabajo profesional. Afecta mi imagen”, comentó.

¿Qué respondió Jessica Newton?

Ante la denuncia, Jessica Newton se deslindó de toda responsabilidad en el caso de La Libertad, argumentando que se trata de una franquicia a cargo de una directora regional.

“La directora de La Libertad es Magaly Venegas. Es una franquicia, no tengo ninguna comunicación al respecto. Por favor, míralo con la directora”, respondió.

Thalía Vera, Miss Región La Libertad, junto a Jessica Newton, directora del Miss Perú.

Por su parte, Magaly Venegas, directora del Miss Perú La Libertad, defendió el título otorgado a Thalía Vera, calificando la denuncia como “algo absurdo”.

“Su título le puse Miss Región La Libertad... No hay un director aparte de mí que maneje la franquicia del Miss Región La Libertad. La banda que tiene es como poner Miss Huamachuco o Miss Virú. Jessica está ajena a esa banda” , sostuvo Venegas.

¿Qué dijo Thalía Vera?

La Miss Región La Libertad enfatizó que Newton estuvo presente en la gala final del Miss Perú La Libertad, avalando la coronación de las reinas regionales.

“En la gala final, donde se elige a la representante de Miss La Libertad, estuvo presente y respaldó a las reinas regionales, asegurando que trabajarán todo el año. Así nos presentaron el concurso: ‘Miss Perú La Libertad por Jessica Newton’”, afirmó.

Thalía Vera