Adamari López celebra 40 años de vida y revela planes de boda con Toni Costa

Adamari López festejó sus 40 años de carrera profesional luciéndose en la portada de la revista "People en Español", a la que concedió una entrevista exclusiva.

La actriz puertorriqueña reveló detalles sobre su vida personal y profesional, como su papel en "Amigas y rivales" y su etapa como madre de Alaïa.

Asimismo, Adamari López señaló que espera darle un hermanito a su hija, pero desea no tener que someterse a ningún tratamiento médico. "Quiero que sea natural. Si no se da de forma natural me quedo con Alaïa. Tengo la hija y la familia que siempre soñé".

La también conductora de TV hizo una sesión de fotos junto a Toni Costa y Alaïa para la revista y su pareja declaró que, como a la actriz le gustan las "escapadas" familiares, tiene algo pensado para celebrar los siete años de relación: "Siempre tengo ases bajo la manga para sorprenderla".

La actriz se mostró emocionada con llegar al altar con Toni Costa y confesó ver "un futuro lleno de posibilidades, de felicidad".



En "Un Nuevo Día", programa que anima en Telemundo, también fue celebrada por sus compañeros por su cumpleaños.