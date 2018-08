Diego Ubierna: la verdad detrás de la separación de Ádammo y la depresión del baterista

Ádammo se abría camino como una de las bandas peruanas juveniles de mayor proyección internacional, cuando abruptamente desapareció de los escenarios musicales en medio de un gran silencio y una serie de interrogantes sin responder. Casi cinco años después de su última aparición en vivo, su baterista, Diego Ubierna, decide acabar con las especulaciones en torno a la separación.

La agrupación integrada por Ezio Oliva, Nicholas Cáceres, Renzo Bravo y Diego Ubierna ofreció su ultimo concierto el 25 de setiembre del 2013 en escenarios cusqueños. Tras el fin de la banda, sus integrantes emprendieron caminos diferentes.

-¿Por qué se disolvió el grupo?

Cuando empiezas a ganar dinero llegan propuestas de disqueras, de mánageres y artistas top, pero la banda no supo definir un camino en el cual todos estemos de acuerdo y dejamos de hablarnos. Nicholas se fue a Los Ángeles a estudiar arquitectura, Renzo también se fue, Ezio se lanzó como solista y yo no quería saber nada de la música.

-¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué motivó la separación?

Ádammo facturaba e invertía mucho dinero. Se convirtió en un producto atractivo para importantes disqueras que nos ofrecían millonarios contratos con clausulas absurdas, como que el 20 por ciento de tu herencia es para la disquera o como que los gastos los define la disquera sin importar el rumbo o la dirección de la banda. Entonces empezaron las peleas entre nosotros, pero fueron peleas laborales, no personales. La mitad aceptó firmar el contrato y la otra mitad se negó.

-¿En qué mitad te ubicaste?

No quise firmar. Les dije "firmen ustedes porque yo no lo voy a hacer". No estaba dispuesto a venderme. Había un viaje planeado y me llegaron a decir si no vas, van a viajar sin ti. No fui y tampoco ellos fueron, la verdad es que ninguna disquera iba a apostar por una agrupación que se estaba desintegrando. Desde que Nicholas se fue, Áddamo no volvió a ser la misma banda.

¿Por qué Nicholas Cáceres dejo Áddamo?

Para emprender cosas nuevas. Se fue a Los Ángeles a estudiar arquitectura. Ahora es un arquitecto increíble, es un gran creativo, le va muy bien allá.

-Después de Ádammo no se supo nada de ti durante algún tiempo. ¿A qué te dedicaste?

Me pelee con la música, sentí que había destruido el sueño de tener mi banda y entré en una depresión muy fuerte que no supe manejar. Tenia 26 años, me acababa de convertir en padre y de un momento a otro no tenía nada. Mi vida no tenía sentido, muchas cosas pasaron por mi cabeza.

-¿Pensaste en acabar con tu vida?

Se te cruza por la mente y te echas la culpa de muchas cosas. A todo el mundo que ha estado triste se le cruza por la mente el quererse matar, es simplemente una idea, no significa que lo vas a hacer.

-¿Como lograste superar esa depresión?

Llamé a mi madre y le dije: "Necesito ayuda". Recibí ayuda psicológica, esa fue la primera vez que recurrí a un profesional de la salud mental. También me refugié en mi hijo, aprendí a ser un mejor padre.

-¿Después de la separación de Ádammo, hablaron sobre lo que pasó?

Nunca se habló ni se solucionó nada. Respeto las decisiones que ellos tomaron, pues pese a no seguir juntos, nos llevamos bien. Con Ezio y su esposa, Karen, tengo muy buena relación.

Ádammo - "Algún día". (Video: YouTube)

-¿Que opinas del trabajo de Ezio como solista?

Le va muy bien, a mis amigas les encanta su música; pero no comparto lo que está haciendo, yo me inclino por algo menos comercial.

-Los reencuentros se han puesto de moda entre muchos artistas latinos. ¿Existe la posibilidad de que Ádammo se junte para ofrecer un último concierto?

Aceptaría un reencuentro si los cuatro estamos de acuerdo, porque si uno de nosotros falta, no sería lo mismo.

-¿Sigues peleado con la música? ¿Piensas darle una tregua?

​Ya estoy de vuelta. El último sábado volví a los escenarios musicales después de casi cinco años, durante la inauguración de una nueva tienda de Adidas, marca que me representa. Regresé como DJ en un proyecto que emprendí con Gregory Trejo (DJ peruano). Estamos preparando un EP con cuatro canciones y este de 25 de setiembre, el día de mi cumpleaños, vamos a lanzar el videoclip de uno de los temas: "Happy". Estoy tomando esta nueva etapa con calma, estoy haciendo solo lo que me gusta.