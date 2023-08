El conductor de televisión Adolfo Aguilar indicó que le gustaría tener a Nicola Porcella en su programa “¿Cuál es el verdadero?” que se emite por América TV.

Tras el éxito que el exguerrero tuvo en México con su participación en La casa de los famosos, Adolfo sugirió que Nicola podría descubrir a los farsantes de su show.

“Queremos invitar a “¿Cuál es el verdadero?” al Gato Cuba y Nicola (Porcella), como está en el Perú, estará descubriendo farsantes, también debería estar como uno de nuestros próximos invitados”, comentó.

¿Cómo se siente Adolfo Aguilar con su nuevo programa?

Por otro lado, Aguilar se animó a hablar sobre su trayectoria televisiva, indicando que ha notado crecimiento y aceptación de sí mismo.

“Me da mucho gusto y me siento orgulloso de mí, siento que he trabajado un montón para esto”, dijo. “Estoy contento porque ya no necesito mentir para poder vivir, creo que esa es la ventaja del Adolfo de hoy. Y, en líneas generales, en mi vida, me están pasando cosas muy bonitas”, agregó el expresentador de Yo Soy.

Sobre “¿Cuál es el verdadero?”

La edición del sábado 19 de agosto de “¿Cuál les el verdadero?” tendrá como invitados a los conductores Sofía Franco, Carloncho y Choca Mandros, quienes deberán superar los retos de identificar a los farsantes de la noche.

“Los tres son muy buenos descubriendo farsantes, creo que estos personajes conocen muy bien a los mentirosos”, añadió Aguilar. El programa se emitirá por América TV a las 9 p.m.