Christian Thorsen sorprendió al contar que el año pasado fue diagnosticado con cáncer de próstata y que, incluso, algunos oncólogos le dieron pocas esperanzas; sin embargo, él encontró el tratamiento que sí lo ayuda a combatir la enfermedad.

Tras esta noticia, muchos de sus colegas y amigos del mundo actoral le expresaron su apoyo en este momento que está atravesando. Uno de ellos fue Adolfo Chuiman, quien le pidió que mantenga la alegría “para tener sus defensas al tope”.

“Christian es mi hermano, la verdad me sorprendió su confesión. Le mando fuerzas y las mejores vibras, lamentablemente nadie está libre de eso, nadie. Le pido que sea fuerte y siempre tenga la alegría a flor de piel para tener sus defensas al tope”, declaró a El Popular.

Además, el recordado Peter de “Al fondo hay sitio” dijo que está seguro que su amigo se va a recuperar favorablemente.

“Dios quiera que salga de este callejón donde ha caído sin querer. Él es un hombre fuerte, lleno de vida y sobre todo con ganas de salir adelante, confío que gane esta prueba que le puso la vida”, sostuvo.

Adolfo Chuiman pendiente de su salud

El actor también cimentó que él está muy atento a su salud y está al día en sus chequeos médicos.

“Los años pasan y pesan, pero siempre con mente positiva. La última vez que fui al médico me hicieron todos los exámenes y estoy bien. Solo tengo un fastidio en la rodilla porque me caí hace un tiempo atrás”, reveló.

Christian Thorsen y su lucha contra el cáncer de próstata

El recordado ‘Platanazo’ de ‘Al fondo hay sitio’ hizo una confesión que provocó la sorpresa de muchos usuarios, pues reveló que en junio de 2022 le diagnosticaron cáncer de próstata con metástasis en los pulmones, ganglios y múltiples metástasis óseas.

A través de un video de YouTube, Thorsen contó cómo fue que se dio cuenta que en su cuerpo algo malo estaba pasando

“Yo no sabía muy bien qué hacer, pues me estaba doliendo la cadera y había un dolor más o menos intenso”, empezó narrando.

Además, señaló que visitó a más de un oncólogo para encontrar un tratamiento, pero esto solo le daban malas noticias y pocas esperanzas.

“Empecé a buscar soluciones a ver qué podía hacer. El primer doctor, el oncólogo de la clínica, que me vio me dijo que me tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. Y el último oncólogo (al que visitó) me dijo las inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesario la quimio porque no iba a servir de nada”, mencionó.

Sin embargo, Christian Thorsen se sometió a un tratamiento que le están ayudando a sobrellevar la enfermedad.