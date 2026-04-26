El reconocido actor Adolfo Chuiman reapareció en una entrevista para contar detalles de su esperado regreso a la televisión. Según dijo, ya está trabajando en algunos proyectos junto a Efraín Aguilar. Además, no descarta volver a interpretar a ‘Peter Mackey’ en “Al fondo hay sitio”.

En una reciente entrevista al diario Trome, el experimentado actor aseguró que todavía no ha recibido una llamada de parte de la producción de “Al fondo hay sitio”; sin embargo, dijo que si lo convocan tendría que evaluar dicha opción.

“No me han llamado para volver a la serie este año”, reveló el recordado ‘Peter’, quien decidió alejarse de la serie hace dos temporadas por motivos personales, ya que le costaba mantener el ritmo de las grabaciones.

Adolfo Chuiman no descarta regresar a ‘Al fondo hay sitio’. (Foto: Captura YouTube / "Al fondo hay sitio)

“Si me vuelven a llamar tendría que pensarlo y ver bien las cosas. No descarto nada, siempre hay que pensar bien y si se dan las circunstancias aceptaría, pero sino… Sigo para adelante”, agregó Chuiman.

Por otro lado, Adolfo Chuiman también aseguró que se encuentra bien de salud y tiene ganas de volver a la pantalla chica, por lo que está trabajando en algunos proyectos al lado de Efraín Aguilar. Incluso una de las propuestas “está por concretarse”.

“Me encuentro bien y con ganas de seguir haciendo televisión, justamente con mi compadre Efraín (Aguilar) estamos viendo un par de proyectos. Uno de ellos está por concretarse y espero que pueda realizarse este año y así regresar a la televisión”, resaltó el actor.

Adolfo Chuiman está trabajando en algunos proyectos al lado de Efraín Aguilar. (Foto: Difusión)

“Han sido más de 30 años trabajando casi sin descanso en diversos programas y series. Este tiempo me ha caído muy bien para descansar, pero ya es tiempo de volver, yo no me he jubilado (se ríe)”, dijo Chuiman, descartando la posibilidad de que el retiro de la actuación sea un plan cercano.