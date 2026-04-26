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Adolfo Chuiman habló sobre la posibilidad de volver a la serie "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)
Adolfo Chuiman habló sobre la posibilidad de volver a la serie "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

El reconocido actor Adolfo Chuiman reapareció en una entrevista para contar detalles de su esperado regreso a la televisión. Según dijo, ya está trabajando en algunos proyectos junto a Efraín Aguilar. Además, no descarta volver a interpretar a ‘Peter Mackey’ en “Al fondo hay sitio”.

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