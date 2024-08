Adolfo Chuiman se retiró de “Al fondo hay sitio” tras sentirse agotado por las grabaciones. El pasado miércoles, el personaje se despidió de la serie asegurando que visitaría a su hijo en Estados Unidos, a quien iría a felicitar porque pronto se convertirá en padre. De esta manera, el experimentado actor le dijo adiós a la serie.

En entrevista con el diario Trome, el popular ‘Peter’ habló sobre la posibilidad de volver a “Al fondo hay sitio” en el futuro; sin embargo, dijo que por el momento prefiere descansar y que, si algún día regresa, no sería pronto.

“De que puede regresar, puede, pero no sé eso lo ve la producción porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar. No es que te levantas a las 10 de la mañana para ir a grabar, te levantas a las 6 y encima el frío, te juro que hasta costaba bajarme del carro, sin embargo, chamba es chamba”, contó.

“No en este momento estoy muy cansado, vamos a esperar y si no ya ‘Peter’ se conseguirá una nueva ‘Madame’ en Mississippi a donde viajó para conocer a su nieto”, agregó.

De esta manera, Adolfo Chuiman se convierte en el segundo actor insignia en dejar la serie. Anteriormente, Mónica Sánchez, la recordada ‘Charito’, también dio un paso al costado de “Al fondo hay sitio” para emprender nuevos retos profesionales.

No imaginó que sus movimientos dieran la vuelta al mundo, Karime Scander, intérprete de Alessia Montalbán en 'Al Fondo Hay Sitio', subió un video en TikTok en la cual realiza el movimiento de cadena idéntico a Shakira. La actriz confesó que tiene ascendencia libanesa igual que la cantante colombiana. (Video: América TV)